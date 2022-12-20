Вторник, 20 Декабря 2022 17:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда. частные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна, 8, 25 на улице Чаренца, абоненты-жильцы жилого дома 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1а-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, частные дома 37/7, 39/8,47/18 на улице Ачаряна, жилые дома 26, 28б на улице Шарури, частные дома 3, 4, 5, 10 на улице Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

11:00-17:00 села Вананд и Кохбаван;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 4, 7-10, 10а, 13-24 в 4-ом квартале, школа N4, автостанция, Суд, Дом культуры, филиал ‘Чаренцаван” компании ''АКБА банк", ресторан "Муш" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։30-16։00 частично село Солак; солнечная станция “Арпине солар”, станция компании “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, редакция “Етер”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “К.Сардарян”, “Артур Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “А.Гукасян”, “А.Арутюнян”, “Г.Григорян”, кварталы “Ушардзан”, “Нор”, “Верин Тах’, “Аревмтян”, “адрес: Верин таг 2;

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 3, 6, 7, 8, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; квартал “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично села Котайк, Катнахбюр, Эллар;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 жилые дома начала улицы Азатутян и прилегающие абоненты-жильцы, школа N9, абоненты-жильцы территории под названием “Кахари пахестнер”, филиал “Гавар” компании “Юнибанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы территории под названием “Домикнер”, вспомогательная школа Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГНКО “Гаварский государственный сельскохозяйственный колледж имени академика А. Тамамшева”, абоненты-жильцы территории под названием “Совхози мутк” в городе Гавар;

15:00-16:00 абоненты-жильцы улицы Микаеляна, салон-магазин “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты-жильцы, частично улица Азатутяна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, государственный университет Гавара, ЗАО ‘Медицинский центр Гавара” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), газозаправочная станция на улице Азатутяна и абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

в Ширакской области:

13:00-16:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Агин, Исаакян, Саракап, Джрапи и газозаправочная станция Норабери в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 4 на улице Хачик Даштенци;

в Араратской области:

11:00-15:00 частично село Верин Арташат;

11:00-16:00 частично улица Мясникяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Аршавира Меликяна в городе Вайк;

10:30-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 1-6, 11, 12, 25 в 4-ом квартале, ясли-детский сад, офис облуживания ‘Чаренцаван” Комитета Кадастра РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։00-16։00 станции компаний ‘Телеком Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Арзакан; село Анкаван, жилые дома Анкавана, станция компании ‘Юком”, санаторий “Анкавани Хоторджур”, дома отдыха ‘Кармир овит”, “Элеонора”, ОАО “Анкавани анкаин джрери горцаран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Шираз”, частично улицы Ширака, Чаренца, Нар-Доса, Арапня, школа N2, улицы Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, хАнджяна, Абовяна, Саят-Новы, Закаряна, кварталы “Калер”, “Болор охер”, “Арай”, кооп. “Еранос”, “Карагорц”, “Ж.Месропян”, ЧП “А.Арутюнян”, собственники “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “Алик Месропян”, “А.Ованнисян”, улица Гая, частично улица Комитаса, улицы Раффи и Исаакяна;

11:00-15:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники ‘Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартросян”, ООО ‘ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, ‘Транс Газ”, ‘Каре Дар’, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, ООО “Кар Анк”, садоводческая компания ‘Арагил”;

11։00-17։00 частично 2, 3, 6, 7, 8 микрорайоны, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра, кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; села Ариндж, Котайк, Катнахбюр; частично село Эллар;

в Гегаркуникской области:

10։00-10:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Негус.