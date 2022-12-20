Вторник, 20 Декабря 2022 17:36

АрмИнфо.Надеюсь, вопрос снятия блокады Бердзорского (Лачинского) коридора будет решен быстро, мирным путем диалога между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Иран всегда делал упор на мирное разрешение споров между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что полное выполнение положений Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года может положить конец разногласиям между двумя странами. Установление мира и стабильности в регионе требует недопущения любой ненужной напряженности", - отметил Канани, передает ISNA.

Отметим, также, что в СМИ тиражируется информация, что на фоне блокировки единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией и внешним миром, Иран прекратил пропуск азербайджанских авто из Азербайджана в Нахиджеван.

Напомним, что с 12 декабря власти Азербайджана держат в тотальной блокаде Нагорный Карабах. 120 тысяч граждан Республики Арцаха на пороге гуманитарной катастрофы. В Республике заканчиваются продукты питания и медикаменты. Всё это происходит в 21 веке, на фоне безразличия так называемого цивилизованного международного сообщества.