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АрмИнфо.Надеюсь, вопрос снятия блокады Бердзорского (Лачинского) коридора будет решен быстро, мирным путем диалога между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
"Иран всегда делал упор на мирное разрешение споров между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что полное выполнение положений Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года может положить конец разногласиям между двумя странами. Установление мира и стабильности в регионе требует недопущения любой ненужной напряженности", - отметил Канани, передает ISNA.
Отметим, также, что в СМИ тиражируется информация, что на фоне блокировки единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией и внешним миром, Иран прекратил пропуск азербайджанских авто из Азербайджана в Нахиджеван.
Напомним, что с 12 декабря власти Азербайджана держат в тотальной блокаде Нагорный Карабах. 120 тысяч граждан Республики Арцаха на пороге гуманитарной катастрофы. В Республике заканчиваются продукты питания и медикаменты. Всё это происходит в 21 веке, на фоне безразличия так называемого цивилизованного международного сообщества.
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|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
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|Армения приняла участие в конференции Совета управления фонда <Евримаж>
|Движение по Давиташенскому мосту частично восстановлено
|Австралийский депутат: Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха
|Кризис в Арцахе, вызванный блокадой со стороны Азербайджана, продолжается - госминистр
|Армянский депутат обратилась к российской стороне в связи с гуманитарной чрезвычайной ситуацией в Арцахе
|Пашинян поднял вопрос соответствия бомбоубежищ международным стандартам
|Состоялось заседание Совбеза Республики Арцах
|По запросу Армении Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Бердзорском коридоре
|Жозеп Боррель: Мониторинговая миссия ЕС завершила свой мандат в Армении, создана новая группа планирования
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
|Крупное ДТП в Ереване - на Давидашенском мосту столкнулись 27 авто
|Дорога Мартакерт-Карвачар с 12 декабря закрыта для азербайджанцев
|Общество греко-армянской дружбы требует ввести санкции в отношении Азербайджана на фоне блокирования Бердзорского коридора
|Депутаты и активисты в Европе возмущены потеплением отношений между ЕС и Азербайджаном
|СМИ: В Арцахе скончался один из пациентов, нуждающихся в неотложной медпомощи
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Арцаха обратился к Генсеку и государствам-членам ООН на фоне блокады со стороны Азербайджана
|Коломина: НАТО может сыграть роль в укреплении доверия между Баку и Ереваном
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|Аналитик МКГ: Ситуацию в Карабахе следует рассматривать в контексте переговоров между Ереваном и Баку вокруг так называемой нормализации двусторонних отношений
|Генсек ОДКБ: Трудно переоценить роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Генсек ОДКБ: Меры по оказанию помощи Армении предусматривают и военно- техническое содействие
|Станислав Зась не согласен: ОДКБ не отворачивается от Армении
|Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз
|Армяно-российские отношения имеют проблемы, но гарантом безопасности Армении является Россия - обсуждение
|Экс-глава МИД Армении раскритиковал международные правозащитные структуры за молчание в условиях блокады Арцаха
|Пациента с патологией сердца из Арцаха транспортировали в Ереван
|Генпрокуратура Арцаха выступилa с заявлением в связи с созданием Азербайджаном гуманитарной катастрофы в Республике
|Военный эксперт представил своё видение по выходу из кажущейся патовой ситуации на автомагистрали Горис-Степанакерт
|В Брюсселе, Берлине, Мадриде и в Вашингтоне прошли инициативы и акции в защиту Арцаха и с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана
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