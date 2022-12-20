Вторник, 20 Декабря 2022 17:35

АрмИнфо.Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в незаконной легализации 15 земельных участков в городе Гюмри и повреждении памятника культуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с 24 ноября 1999 года по 2012 год В.Г., являясь главой городской общины Гюмри, преступным путем узаконил пятнадцать земельных участков в городе Гюмри, а также нанес ущерб зданию, считающимся недвижимым памятником истории и культуры.

В частности, он, преступным путем, оформил пять участков в центральном парке города (общей площадью 0,48743 га.), участок государственной собственности (площадью 655,0 кв.м.), два земельных участка на территории бывшего военного совхоза (общей площадью 610,0 кв.м.), а также земельный участок, считающийся недвижимым памятником истории и культуры, и находящаяся в коммунальной собственности, площадью 930,0 кв.м., земельный участок.

Часть недвижимости он продал самому себе, часть - ООО <Амберд>, акционерами которого было В.Г. И его брат Г.Г. 3-я часть была отчуждена в 2006 г. директору гостиницы <Александраполь>, принадлежащей семье В. Г. - А. М., который состоял с ним в близких отношениях. В 2009 году А. М. указанный земельный участок продал Х.Г. по договору купли-продажи, а последний в 2013 году передал указанный земельный участок В. Г. по договору безвозмездного пользования, затем в 2014 году безвозмездно передал данный указанный земельный участок близкому другу В.Г. - С.З., который в 2017 году по договору дарения передал участок сыну В.Г. - С.Г.

Также были получены фактические данные, что В.Г. повредил памятник истории и культуры.

По факту 19 декабря 2022 года было возбуждено публичное уголовное преследование. Постановление о возбуждении дела и избрании меры пресечения направлено в Следственное управление Следственного комитета Ширакской области.