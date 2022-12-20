Вторник, 20 Декабря 2022 14:52

АрмИнфо.Компания GeoProMining Gold выступила спонсором сотрудничества между Ереванским музыкальным колледжем имени Романоса Меликяна и Специализированной школой искусств города Арарат.

Соответствующий меморандум стороны подписали 16 декабря, в тот же день в Доме культуры города Арарат состоялся концерт, в ходе которого своим мастерством поделились со зрителями учащиеся двух школ.

В рамках сотрудничества два образовательных учреждения станут обмениваться опытом, организовывать совместное обучение воспитанников и концертные мероприятия. Кроме того, планируется участие в культурных мероприятиях, волонтерских и социальных программах, направленных на развитие и популяризацию молодежных культурных творческих проектов.

Представитель GeoProMining Gold Рузанна Григорян: «Наша компания традиционно уделяет внимание культурным и социальным проектам, налаживающим мосты между людьми, обществами и странами. Идея сотрудничества двух образовательных учреждений направлена на развитие культурных и творческих связей между столицей и регионами. Уверена, что у о сторон есть интересные проекты и талантливые исполнители, чтобы заинтересовать друг друга и творчески развиваться».