Вторник, 20 Декабря 2022 14:20

АрмИнфо. Нынешняя власть, разобщившая нацию, ищущая врагов среди своих, сдавшая Арцах, унизившая национальное достоинство народа, сегодня обвиняет во всех смертных грехах оппозицию. Об этом 20 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

Он добавил, что фракция отвергает дешевые обвинения со стороны представителей власти в адрес оппозиции, что уже становится трагедией. Невозможно представить власть, продолжил Минасян, которая без понимания требований оппозиции, сразу обвиняет ее в том, что находясь ранее во власти в течение 30 лет, не признала Арцах. <30 лет Арцах фактически был независимым, численность его населения росло, а армянство всего мира превращало вопрос Арцаха в проблему номер один. Во время вашего правления вы все это провалили, загубили Арцах, и теперь кого вы во всем этом обвиняете, и за что? Армия ослаблена, среда безопасности уничтожена>, - заявил Минасян, добавив, что оппозиция поддерживает деятельность российских миротворческих сил, которые сегодня выступают единственной структурой, более менее обеспечивающей безопасность Арцаха. <Но мы также выступили с призывом, в котором призвали власти России предпринять все необходимые действия для разрешения нынешней ситуации. Почему же вы об этом молчите? Или вам приятно поднимать антироссийскую истерию >,

- вопрошал оппозиционер.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян отметил, что самым важным компонентом единства нации является проведение свободных и справедливых выборов, на основе которых общество избирает власть. Фальсификация выборов, кража голосов избирателей являются одним из факторов, дискредитирующих нацию. С этой точки зрения, продолжил секретарь СБ, можно оценить, какая политическая сила обеспечила единство нации. <Последние выборы в Национальное Собрания, которые были проведены дважды и которые были признаны свободными и справедливыми международной общественностью, являются наглядным тому подтверждением. Не пытайтесь дешевить труд народа, который своим трудом выплачивает налоги, средства от которых направляются на решение важнейших проблем, в том числе, и проблем с безопасностью как Армении, так и Арцаха>, - сказал Армен Григорян, обращаясь к оппозиции. Он добавил, что финансы являются одним из важнейших усилий армянского народа, вкладывающего средства в безопасность Арцаха. <Наша власть в ежедневном режиме предпринимает усилия, направленные на обеспечение прав и безопасности народа Арцаха>, - - подчеркнул секретарь СБ Армении, добавив, что большая часть работы структур, занятых внешнеполитической деятельностью, связаны с Арцахом. <За последние 2 месяца только я один совершил 14 визитов, в повестке которых самое значительное место уделялось проблемам Нагорного Карабаха>, - сказал Армен Григорян.