Вторник, 20 Декабря 2022 14:18

АрмИнфо. В Армении аудиовизуальные медиа, названия которых ассоциируются с букмекерскими конторами и азартными играми, должны будут сменить названия. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 20 декабря во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе <Об аудиовизуальных медиа> и в пакете смежных законов.

По словам автора представленного документа, председателя парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Геворка Папояна, смена названия должна произойти в течение шести месяцев после принятия пакета. В противном случае эти теле и радио компании, действующие в течение последних 10 лет, не смогут получить лицензию. <Запрет будет распространяться не только на названия букмекерских компаний. Он также будет распространяться на наименования казино, игорных домов и других игр с выигрышами>, - пояснил депутат.