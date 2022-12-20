Вторник, 20 Декабря 2022 14:16

АрмИнфо. Армения присоединится к очередному этапу программы Европейского Союза <Креативная Европа>. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 20 декабря обсуждает представленный на ратификацию проект соглашения с ЕС.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна, документ подписан в сентябре и в октябре текущего года. Программа, которая является самой крупной в сфере культуры, рассчитана на период 2021-2027 г.г. Она доступна для стран Восточного партнерства. Армения в рамках программы присоединяется по подразделу <Культура>, основной целью которой является защита и распространение европейского культурного разнообразия, обеспечивая, тем самым, устойчивый и долгосрочный рост. Армения уже участвовала в предыдущей программе, рассчитанной на 2014-2020 годы. <Продолжение участия в программе создает новые возможности для культурного и творческого секторов страны, делая их более инклюзивными, цифровыми и экологически более устойчивыми, и в то же время укрепляет культурное сотрудничество между Арменией и Европейским союзом>, - отметил заместитель министра, добавив, что республика получит возможность привлекать гранты на литературную деятельность, поддержку театров, архитекторов, музыкального искусства, развитие народных ремесел и культурного наследия. В рамках программы в Армении будет создан офис <Креативной Европы>, который будет заниматься повышением информированности деятелей культуры, развитием их творческих возможностей и поиском европейских партнеров. <Взнос Армении в программу составит порядка 400 тысяч евро, однако с учетом того, что общая ее стоимость равна 2,2 млрд евро, можно ожидать привлечения куда больших финансовых ресурсов>, - отметил замминистра.