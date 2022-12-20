Вторник, 20 Декабря 2022 14:16

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении при ОБСЕ Армен Папикян рассказал участникам очередного заседании Постоянного совета Организации о сложной гуманитарной ситуации, созданной преднамеренным блокированием с 12 декабря Азербайджаном дороги, проходящей через Бердзорский (Лачинский) коридор, и нарушением подачи природного газа из Армении в Арцах на несколько дней.

Как сообщает пресс-служба постпредства, Папикян отметил, что провокационные действия Азербайджана демонстрируют реальное намерение властей этой страны продолжать политику этнической чистки Нагорного Карабаха, а также отказ от диалога со Степанакертом, направленного на обеспечение безопасности и прав народа Арцаха.

Армен Папикян подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения Азербайджаном своих международных обязательств, в том числе обязательств, взятых на себя Трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года: отказ от применения силы или угрозы силой, полное соблюдение режима прекращения огня, гарантия бесперебойного движения в Лачинском коридоре под контролем российских миротворческих сил.

Глава миссии РА подчеркнул, что продолжающиеся нарушения режима прекращения огня азербайджанскими ВС на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и Арменией, воинственная риторика и максималистские подходы азербайджанских властей серьезно подрывают процесс нормализации отношений между двумя странами и прочное решение нагорно-карабахского конфликта, тем самым ставя под угрозу перспективы достижения стабильности и мира в регионе Южного Кавказа.

Посол призвал ОБСЕ и государства-участники безоговорочно осудить и предпринять решительные шаги по обузданию целенаправленной политики Азербайджана, которая может привести к масштабной гуманитарной катастрофе. Он подчеркнул, что вопросы, связанные с правами и безопасностью народа Арцаха, должны решаться комплексно в рамках международных механизмов, с участием стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на прочное решение нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.