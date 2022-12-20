Вторник, 20 Декабря 2022 12:49

АрмИнфо. В Армении будет создана Служба внешней разведки (СВР), которая будет подчиняться непосредственно премьер-министру страны. Национальное Собрания РА на внеочередном заседании 20 декабря в первом чтении обсуждает проект закона <О деятельности внешней разведки и службе внешней разведки> и в пакете поправок в смежных законах.

По словам секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, необходимость в создании Службы зафиксирована в программе деятельности правительства на 2021-2026 годы. В пакете представлены полномочия, права и обязанности сотрудников СВР, структура, порядок и условия поступления на работу в Службу и увольнения из нее, классификация должностей и званий, а также социальные гарантии. В рамках создания СВР предусмотрено сформировать внешнюю разведывательную общину. С учетом того, что в структурах Министерства обороны и Службы национальной безопасности имеются аналогичные структуры, которые, являясь воинской службой, осуществляют разведывательную деятельность, принято решение о создании нового вида деятельности, которая не будет считаться воинской службой, что даст СВР более широкие возможности по вовлечению в новую структуру специалистов. Данная служба будет больше носить характер гражданской службы. Директор СВР автоматически становится членом Совета безопасности Армении.

Армен Григорян отметил также, что одной и главных целей создания СВР станет сбора информации по ситуации вокруг Армении, в том числе, и

непубличной информации, на основе которых будет проводиться анализ о среде безопасности, предоставляя его премьер-министру РА. На основе данных Службы будут приниматься соответствующие решения. <В среде безопасности Армении важное место будет уделено и Арцаху.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Гегама Назаряна о том, связана ли спешка с рассмотрением проекта закона с визитом в Ереван директора британской спецслужбы Ми-6, Григорян заметил, что представленный пакет не имеет никакого отношения к зарубежным чиновникам.