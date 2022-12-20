Вторник, 20 Декабря 2022 12:06

АрмИнфо.Азербайджан, с задействованием так называемых экологических активистов, перекрывших Лачинский коридор, пытается осуществить в Арцахе этнические чистки. Об этом 20 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, Армения продолжает работу со всеми своими партнерами по скорейшей разблокировке коридора, чтобы избежать гуманитарного кризиса. <Делаем все возможное для того, чтобы в максимально сжатые сроки решить возникшую проблему>, - отметил секретарь СБ. Он добавил, что Ереван не отказывался от своих многочисленных обязательств быть гарантом безопасности Арцаха. Только в прошлом году Армения предоставила Арцаху финансового содействия на сумму порядка 200 млрд драмов, которые были направлены не только на решение социально-экономических задач, но и на решение проблем с безопасностью. <Согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана, безопасность Лачинского коридора обеспечивают российские миротворцы, и я призываю оппозицию работать и в данном направлении, чтобы Российская Федерация выполняла свои обязательства, обеспечивая бесперебойное движение транспорта по коридору. Мы также с задействованием всех инструментов работаем с РФ для скорейшей разблокировки Лачинского коридора>, - сказал Армен Григорян.

Отметим, что дорога Степанакерт - Горис перекрыта с 12 декабря, когда группа азербайджанцев под видом экологических активистов потребовала провести мониторинг на месторождении Кашен. Армянские телеграмм­каналы уже идентифицировали среди них сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Кроме того, с вечера 13 декабря Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт- Горис изменили требования, и теперь требуют контроля и деятельности МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе азербайджанская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им сделать это.