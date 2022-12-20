Вторник, 20 Декабря 2022 12:03

АрмИнфо. В Брюсселе по совместной инициативе Комитета армян Бельгии, Европейского офиса "Ай Дат" АРФД, Бельгийского комитета "Ай Дат" АРФД и Союза армянских демократов Бельгии прошла акция протеста с требованием положить конец азербайджанской политике этнических чисток против народа Арцаха.

Как сообщает Центральный комитет Бюро, участники акции, проходившей на площади Шумана рядом со штаб-квартирой исполнительных органов Европейского Союза, потребовали от ЕС заставить Азербайджан немедленно и безоговорочно открыть Бердзорский коридор и гарантировать, что он больше не будет закрыт.

"Кроме того, предпринять реальные шаги для обеспечения безопасности коренного армянского народа Арцаха. Инициировать дипломатические и экономические санкции против собственности азербайджанских властей. Признать Республику Арцах и создать там гуманитарный офис. Немедленно расширить возможности миссии наблюдателей ЕС в Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к протесту присоединились многие общественные и политические деятели, в том числе сенаторы, депутаты фламандского парламента Карл Ванлауэ и Алесия Клаес, координатор бельгийской франкоязычной группы дружбы с Арцахом Андре де Беус. Все они осудили блокирование азербайджанским государством единственной дороги, ведущей в Арцах, что привело к полной изоляции населения с 12 декабря. Все они подтвердили свою приверженность борьбе за защиту основных прав народа Арцаха.

Кроме того, как сообщает Армянский национальный комитет Австралии, несколько федеральных и государственных парламентариев Австралии выступили с заявлениями, в которых призвали Азербайджан разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор, заблокированный с 12 декабря. Кроме того, они осудили данные действия властей Азербайджана, которые ведут к гуманитарной катастрофе.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.