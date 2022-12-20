Вторник, 20 Декабря 2022 12:00

АрмИнфо.Армения приняла участие в конференции Совета управления культурного фонда <Евримаж> в Страсбурге. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, армянскую делегацию представили директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян и представитель <Евримаж> в Армении Сусанна Арутюнян.

В ходе конференции участники обсудили вопросы, связанные с реализацией реформ, новой концепцией Фонда <Зеленая политика>, проектом бюджета <Евримаж> на 2023 год и др.

Сообщается, что в рамках мероприятия армянская делегация провела встречи с европейскими партнерами, с которыми обсудила ряд вопросов, в том числе юбилейные программы, посвященные 100-летию армянского кино.

В общей сложности в конференции Совета управления Фонда приняли участие делегации и представители из 39 стран-членов организации.

Согласно источнику, <Евримаж> оказал финансовое содействие для создания фильмов, одним из производителей которых выступает Армения, в частности, <Спитак> (реж. Александр Кот, 2016 год), <Фабрика> (реж. Юрий Быков, Россия, Франция, Армения, 2017 год), <Когда стихнет ветер> (реж. Нора Мартиросян, Франция, Армения, Бельгия, 2018 год), <Рассвет Авроры> (режиссер Инна Саакян, страны Армения, Литва, Германия, 2019 год), <замок> (режиссер Инна Саакян, Армения, Литва, Германия, 2019 год), " (режиссер Джессика Вудворт, Бельгия, Нидерланды, Италия, Болгария, Армения, 2021 год).

Отметим, что <Евримаж> (Eurimages) - Фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году и насчитывающий на сегодня 38 участвующих в его деятельности стран. Армения стала членом Фонда в 2016 году. В рамках своей деятельности <Евримаж> оказывает помощь в создании ко- продукции; содействие в дистрибуции картин; поддержку кинотеатрального показа и частично компенсирует затраты на перевод фильмов в цифровой формат.

На субсидирование совместного производства тратится почти 90% средств Фонда, получаемых от членских взносов (порядка 25 млн. евро). С 1989 года <Евримаж> принял участие в создании более 1200 полнометражных художественных и документальных кинокартин, сделанных в ко-продукции. Многие из них удостаивались престижных наград. Финансирование одной картины со стороны Евримажа составляет до 20% и в абсолютном выражении достигает 500 тыс. евро. Армения ежегодно выплачивает в Фонд членский взнос в объеме 110 тыс. евро. Меж тем, ежегодно государство выделяет на поддержку отечественного кинематографа порядка 247 млн. драмов.