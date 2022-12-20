Вторник, 20 Декабря 2022 11:29

АрмИнфо. Кризис в Арцахе, вызванный блокадой со стороны Азербайджана, продолжается. Об этом 20 декабря в обращении со своей страницы в Facebook сообщил государственный министр Арцаха республики Рубен Варданян.

По его словам, в последнее время с разных мест поступают сообщения о разблокировании дороги Степанакерт - Горис, что не соответствует действительности. Азербайджанцы, продолжил госминистр, продолжают оставаться на дороге, блокируя транспортное сообщение Арцаха с Арменией. Варданян подчеркнул, что так называемые экологические активисты должны покинуть дорогу, и не мешать движению автотранспорта. <Неприемлемо, когда стоящие на дороге азербайджанцы, могут останавливать машины, когда захотят. Они должны уйти, это единственное приемлемое решение, потому что при продолжении нынешней ситуации появится необходимость в создании контрольно-пропускного пункта>, - заявил госминистр.

Он также представил результаты своих встреч в различных районах Арцаха. <Эти встречи показывают вашу готовность, энергию и требование справедливости. Я рад, что мы думаем одинаково. В этой ситуации мы должны иметь четкие гарантии безопасности. Нам еще многое предстоит сделать>, - отметил Рубен Варданян.

Отметим, что дорога Степанакерт - Горис перекрыта с 12 декабря, когда группа азербайджанцев под видом экологических активистов потребовала провести мониторинг на месторождении Кашен. Армянские телеграмм-

каналы уже идентифицировали среди них сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Кроме того, с вечера 13 декабря Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт- Горис изменили требования, и теперь требуют контроля и деятельности МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе азербайджанская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им сделать этo