Вторник, 20 Декабря 2022 11:28

АрмИнфо. Гуманитарная чрезвычайная ситуация в Арцахе неизбежна... Уже более чем 9 дней Арцах находится в азербайджанской блокаде. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии НС РА по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная Тагуи Товмасян.

В этом ключе депутат напомнила, что около 120 000 жителей Арцаха страдают от тяжелых последствий гуманитарного кризиса.

"Пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в медучреждениях республики Арцах, в результате блокады не могут доставить в медучреждения Армении и оказать надлежащую медицинскую помощь. К сожалению, один из пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, скончался:

Предупреждаю своих международных коллег: вследствие безнаказанности со стороны международного сообщества вскоре мы станем свидетелями массовых необратимых последствий", - подчеркнула Товмасян.

Она обратила внимание на тот факт, что все поставки в Арцах, а также въезд и выезд полностью заблокированы.

"Автор подобного вопиющего нарушения международного гуманитарного права - Азербайджан должен быть наказан. Санкции против Азербайджана, применение соответствующих международно-правовых и политических инструментов обязательны для спасения 120 000 жителей Арцаха от агрессора.

В сложившейся ситуации я обратилась к Омбудсмену Российской Федерации, а также Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с особой просьбой направить российский гуманитарный груз в Арцах через российских миротворцев. При этом я представила список предметов первой необходимости. Цивилизованный мир просто не имеет права быть равнодушным к 120 000 жизней, находящихся в опасности", - резюмировала Товмасян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.