Вторник, 20 Декабря 2022 10:41

АрмИнфо. В 2022 году в рамках работ по оценке и снижению сейсмического риска были оцифрованы карты, проведен расчет сейсмического риска, модернизированы GPS-станции в Карби и Аруче. Об этом, а также о проделанной в текущем году работе министерством по чрезвычайным ситуациям доложили в ведомстве премьер-министр Армении Николу Пашиняну.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян и заместители министра представили проделанную министерством работу по отраслевым направлениям.

До начала совещания премьер-министр ознакомился с техническими средствами Спасательной службы МЧС и их возможностями. В рамках обсуждения было доложено, что за отчетный период в Академии кризисного управления МЧС проведена стажировка руководящего состава и специалистов, переподготовка пожарных-спасателей. В текущем году в Академию было принято 454 студента вместо 252 в прошлом году. В Академии создана лаборатория информационных технологий. Было отмечено, что целью Академии является формирование культуры безопасности у населения, обмен программами и опытом с ведущими зарубежными учебными заведениями. В учениях по эвакуации за отчетный период приняли участие около 50 тысяч человек.

Коснувшись деятельности Национального центра технической безопасности, ответственные лица коснулись проведенных экспертиз в области технической и пожарной безопасности. Также было отмечено, что в текущем году были проведены проверки работы более 400 лифтов.

Было отмечено, что разработан законопроект о технических регламентах эксплуатации складов взрывчатых веществ, целью которого является регулирование сферы взрывчатых материалов, приведение опасных производственных объектов в соответствие с требованиями безопасности.

В рамках деятельности Российско-армянского центра гуманитарного реагирования проведены работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций и оказанию экстренной помощи населению. В этом году через Центр прошли обучение 226 спасателей. В ближайшее время обучение пройдут еще 200 спасателей.

Создан единый колл-центр для служб Скорой помощи - 103, полиции - 102 и МЧС - 911, что позволяет вышеперечисленным службам одним нажатием кнопки передавать необходимую информацию своим коллегам. В ближайшее время будет введен единый экстренный номер. Доложено также, что в текущем году в республике перезапущено и установлено 1053 сирены систем оповещения.

Затем были представлены Национальная стратегия управления рисками бедствий и План действий по ее реализации. Было отмечено, что целями стратегии являются: предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение риска бедствий и управление ими, привлечение инвестиций в сферу снижения риска бедствий, наращивание потенциала для эффективного реагирования и восстановления после бедствий. Стратегией установлены 21 цель и 35 мероприятий, источники финансирования и предполагаемые объемы которых уточняются. В рамках Стратегии предполагается реализация планирования защиты населения, внедрение централизованной системы раннего оповещения населения, системы мониторинга, подготовка и обучение специалистов на основе международного опыта. Ожидается, что стратегия будет принята в первом квартале следующего года.

Были также затронуты основные приоритеты международного сотрудничества. Было отмечено, что в 2022 году реализовано 13 международных программ. Работы также были направлены на строительство и оснащение убежищ.

Подводя итоги встречи, премьер-министр коснулся соблюдения соответствия бомбоубежищ международным стандартам, повышения уровня деятельности Спасательной службы. Он поинтересовался техническими потребностями Спасательной службы, оснащенностью инфраструктуры и подчеркнул необходимость наличия стратегии и дорожной карты для развития вышеупомянутой службы.