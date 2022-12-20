Вторник, 20 Декабря 2022 10:19

АрмИнфо. Евросоюз начинает новый этап вовлечения на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что 19 декабря мониторинговая группа ЕС в Армении (EUMCAP), запущенная в октябре, завершила свой мандат.

Боррель напомнил, что миссия была развернута 20 октября на основании договоренности между лидерами Армении, Азербайджана, Совета Европы и Франции с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации на местах.

Европейский чиновник заверил, что размещение 40 европейских экспертов по мониторингу оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации.

В сообщении также отмечается, что на этом фоне Совет - по согласованию с властями Армении - решил, что существующая миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM в Грузии) направит в Армению временную группу помощи в планировании, чтобы повысить осведомленность ЕС о ситуации с безопасностью и внести свой вклад в планирование и подготовку возможной гражданской миссии по Общей политике безопасности и обороны (CSDP) в стране.

"Ожидается также, что группа помощи в переходном планировании поддержит президента Европейского совета Шарля Мишеля в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проводимом при содействии ЕС", - говорится в заявлении.