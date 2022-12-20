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АрмИнфо.В Ереване произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Движение по ряду направлений парализовано.
Так, согласно МЧС Армении, на Давидашенском мосту столкнулись 27 авто. По предварительным данным пострадавших нет. Мост закрыт для движения транспорта.
Меж тем, как сообщают горожане, ДТП произошло из-за гололеда на дороге и не выполненных столичной мэрией своих обязанностей по обработке дорожного полотна соответствующими реагентами.
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|Анаит Аванесян о ситуации в Арцахе: Ряд пациентов в критическом состоянии не могут получить жизненно необходимую медицинскую помощь
|Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян обвиняется в незаконной легализации 15 земельных участков
|GeoProMining Gold – спонсор сотрудничества между Ереванским музыкальным колледжем и Специализированной школой искусств Арарат
|Секретарь СБ: армянский народ своим трудом вкладывает значительные средства в безопасность Арцаха
|Аудиовизуальные медиа, названия которых ассоциируются с азартными играми, должны будут сменить названия
|Армения присоединится к очередному этапу программы ЕС <Креативная Европа>
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|В Армении будет создана Служба внешней разведки
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|Азербайджан пытается осуществить в Арцахе этнические чистки - секретарь СБ Армении
|Армяне Брюсселя потребовали от Евросоюза ввести санкции в отношении собственности властей Азербайджана
|Армения приняла участие в конференции Совета управления фонда <Евримаж>
|Движение по Давиташенскому мосту частично восстановлено
|Австралийский депутат: Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха
|Кризис в Арцахе, вызванный блокадой со стороны Азербайджана, продолжается - госминистр
|Армянский депутат обратилась к российской стороне в связи с гуманитарной чрезвычайной ситуацией в Арцахе
|Пашинян поднял вопрос соответствия бомбоубежищ международным стандартам
|Состоялось заседание Совбеза Республики Арцах
|По запросу Армении Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Бердзорском коридоре
|Жозеп Боррель: Мониторинговая миссия ЕС завершила свой мандат в Армении, создана новая группа планирования
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Кутакана
|Крупное ДТП в Ереване - на Давидашенском мосту столкнулись 27 авто
|Дорога Мартакерт-Карвачар с 12 декабря закрыта для азербайджанцев
|Общество греко-армянской дружбы требует ввести санкции в отношении Азербайджана на фоне блокирования Бердзорского коридора
|Депутаты и активисты в Европе возмущены потеплением отношений между ЕС и Азербайджаном
|СМИ: В Арцахе скончался один из пациентов, нуждающихся в неотложной медпомощи
|Первый в Армении. IDBank представляет карту Visa Travel для любителей путешествий
|Армения показала высокие результаты на международном конкурсе научноисследовательских работ в Индонезии
|Для самого строгого и самого младшего зрителя Ереванский русский драмтеатр приготовил новогодний подарок
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Арцаха обратился к Генсеку и государствам-членам ООН на фоне блокады со стороны Азербайджана
|Коломина: НАТО может сыграть роль в укреплении доверия между Баку и Ереваном
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|Аналитик МКГ: Ситуацию в Карабахе следует рассматривать в контексте переговоров между Ереваном и Баку вокруг так называемой нормализации двусторонних отношений
|Генсек ОДКБ: Трудно переоценить роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Генсек ОДКБ: Меры по оказанию помощи Армении предусматривают и военно- техническое содействие
|Станислав Зась не согласен: ОДКБ не отворачивается от Армении
|Бывший глава Совмина СССР рассказал, как можно воссоздать Советский Союз
|Армяно-российские отношения имеют проблемы, но гарантом безопасности Армении является Россия - обсуждение
|Экс-глава МИД Армении раскритиковал международные правозащитные структуры за молчание в условиях блокады Арцаха
|Пациента с патологией сердца из Арцаха транспортировали в Ереван
|Генпрокуратура Арцаха выступилa с заявлением в связи с созданием Азербайджаном гуманитарной катастрофы в Республике
|Военный эксперт представил своё видение по выходу из кажущейся патовой ситуации на автомагистрали Горис-Степанакерт
|В Брюсселе, Берлине, Мадриде и в Вашингтоне прошли инициативы и акции в защиту Арцаха и с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана
|Тигран Хачатрян займет пост вице-премьера РА, Ваге Ованнисян - министра финансов
|Армения и Китай "сверили часы" в сфере обороны
|Артак Бегларян: Позор руководителям стран за финансирование геноцидной политики Азербайджана в отношении Арцаха
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|8-й день блокады. Жители Арцаха все еще лишены лекарств и медобслуживания: Пашинян
|Католикос всех армян: Сегодня Азербайджан путем внушения страха пытается обезлюдить Арцах
|Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с блокадой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией
|Инфоштаб: Азербайджан восьмой день продолжает держать закрытой единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией
|НС Армении выразило соболезнования в связи с кончиной экс - главы законодательного органа
|Комиссар по вопросам прав человека и гуманитарной помощи Германии призвала к скорейшему открытию Лачинского коридора
|Арестован экс-глава военной разведки Армении
|Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным энергетическим партнером Европы
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