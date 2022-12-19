Понедельник, 19 Декабря 2022 20:37

АрмИнфо.Общество греко-армянской дружбы в связи с блокированием Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией и внешним миром.

В заявлении констатируется, что это новый вызов, брошенный со стороны Азербайджана.

Общество греко-армянской дружбы выразило свое глубокую озабоченность в связи с этим фактом, в результате чего население Арцаха оказалось в блокаде, были нарушены маршруты снабжения.

"Призываем Азербайджан немедленно восстановить движение по

Лачинскому коридору, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Призываем международное сообщество направить решительный сигнал Азербайджану, который вместо проявления лояльности к выполнению обязательств по трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года, а именно обязательству гарантировать безопасное перемещение людей, транспортных средств и грузов по коридору, постоянно развивается новые формы провокаций с целью подорвать хрупкий мир в регионе. Это преследует также цель постепенного выселения местного населения из домов их предков", - говорится в заявлении.

В этом ключе подчеркивается необходимость введения санкций против Азербайджана, чтобы наконец-то стало ясно, что международное сообщество требует ответственной позиции, а не разжигания напряженности и кризиса, которые могут привести к новым военным авантюрам.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.