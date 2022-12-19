Понедельник, 19 Декабря 2022 20:18

АрмИнфо. Вопрос Урсуле фон дер Ляйен: зачем создавать зависимость Европы от Азербайджана? Эта страна является одной из худших диктатур на планете, она проводит политику планомерного истребления армян.

Об этом в своем микроблоке в Твиттер написал депутат Парламента Франции Сара Танзили, комментируя сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подписании соглашения о прокладке электрокабеля по дну Черного моря для передачи в Европу "зеленой азербайджанской энергии".

В том ключе она предложила вместо этого построим настоящую энергетическую независимость Европы!

"К вашему сведению, речь идет о создании проекта по экспорту с 2029 года экологически чистой энергии из страны, которая на сегодняшний день имеет только 17% собственного производства экологически чистой электроэнергии. Разве мы не можем вместо этого финансировать зеленую энергетику напрямую в Венгрии и Румынии?", - вопрошала депутат.

В свою очередь представитель зеленых в Бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Триттин в беседе с RND отметил, что блокада Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана должна быть немедленно прекращена,

иначе существует риск гуманитарной катастрофы.

"Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву должны быть отправлены четкие сигналы из Европы о том, что он должен открыть Лачинский коридор. Новая роль Азербайджана в качестве важного поставщика энергоносителей для Европы не должна вести к молчанию Брюсселя. Постоянные провокации Азербайджана также являются следствием ослабления влияния России в регионе. Фантазии президента России Владимира Путина о великой державе еще больше дестабилизируют кавказский регион", - заявил депутат.

В свою очередь директор по политике в FIA Region I Диого Пинто в своем Твиттер написал, что ему как гражданину ЕС и радикальному проевропейскому активисту (также бывшему Генсеку "Европейского движения") глубоко стыдно за упрямство Председателя Урсулы фон дер Ляйен и отсутствие дальновидности в ее отношениях с Азербайджаном и его коррумпированной и преступной диктатурой.

Отметим, что два дня назад глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект Черноморского электрического кабеля, по которому Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Европу, является амбициозным, и сблизит страны ЕС и Южного Кавказа.

Это заявление она сделала в рамках выступления на церемонии подписания в Бухаресте "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", в котором принимали участие представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

17 декабря президент Азербайджана Ильхама Алиев заявил о начале строительства еще одного энергетического моста из Баку в Европу. По его словам, в обозримом будущем страна планирует стать важным поставщиком электроэнергии в Евросоюз (ЕС). При этом акцент будет сделан на экспорте так называемой "зеленой" энергии.

Примечательно, что это тесное взаимодействие ЕС, который руководствует двойными стандартами в вопросе обеспечения прав человека и гуманизма, с Азербайджаном происходит на фоне тотальной блокады вот уже 8-ые сутки Нагорного Карабаха азербайджанскими властями. Цивилизованная Европа, да и в целом весь Западный мир в упор не видят агрессивных действий Азербайджана в отношении армян, причем уже как минимум два года. Это же не Россия или Иран, чтобы ввести двадцатые по кругу санкции. Именно вот эти двойные стандарты развязали руки азербайджанскому агрессору, которые уже без стеснения убивает армян. Он прекрасно знает, что ему за это ничего не будет, так как нефтедоллары и энергоресурсы творят чудеса в современном мире.