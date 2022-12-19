Понедельник, 19 Декабря 2022 20:09

АрмИнфо. В Арцахе скончался один из пациентов, нуждающихся в неотложной медпомощи. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на исполнительного директора Республиканского медицинского центра Арцаха Мгера Мусаеляна.

По его словам, пациент скончался утром. Он 15 лет находился на

гемодиализе и нуждался в дополнительном обследовании в Ереване.

Добавим, что в настоящее время в Степанакертской больнице

стационарное лечение получают 92 пациента, в реанимационном отделении

находятся 11 пациентов, 4 из которых в крайне тяжелом состоянии, в том числе и 4-летний малыш. Один из крайне тяжелых пациентов сегодня был перевезен в Армению в сопровождении российских миротворцев и представителей Международного комитете красного креста.

Азербайджан вот уже восьмой день держит в полной блокаде Нагорный Карабаха. Это происходи на фоне безразличия международного сообщества, у которого двойные стандарты в вопросе гуманизма. Правозащитные международные организации и структуры рдеющие за демократию, свободу передвижения, защиту прав человека, право народов на самоопределение молчаливо наблюдают за тем, как в Нагорном Карабахе разворачивается гуманитарная катастрофа. Это происходит потому, что армянская кровь не дороже азербайджанской нефти. И также как в 1915 году, армяне приносятся в жертву геополитических интересов великих держав.