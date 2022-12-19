Понедельник, 19 Декабря 2022 20:02

АрмИнфо.Познай мир с Travel картой: IDBank выпустил карту Visa Travel со множеством преимуществ. Сделайте свое путешествие более приятным и удобным.

Приобретая карту Visa Travel от IDBank, у Вас есть возможность получить:

- 1,5% кэшбэк от платежей за авиабилеты, билеты на поезда, турагентства, гостиницы, прокат автомобилей

- Кэшбэк 0,5% за другие платежи - это означает что карта удобна и привлекательна не только для путешествий, но и в быту

- Программа Lounge Key, которая позволит в течение календарного года два раза бесплатно посещать бизнес-залы в разных странах

- Бесплатный Fast track, который позволит Вам избежать очередей в аэропортах во время поездок

- Бесплатные круглосуточные услуги консьержа, который будет Вашим помощником в любом месте и в любой ситуации

- Туристическая страховка со скидкой 50%

- Аренда сейфов, предлагаемая банком со скидкой 50% за каждый год действия карты

- Возможность воспользоваться услугой проката автомобилей Avis со скидкой 20%

- Возможность два раза в год активировать бесплатный интернет-роуминг

А теперь о сюрпризах. Все клиенты, которые закажут карту Visa Travel с 15/12/2022 по 15/02/2023 включительно, получат Welcome бонус в размере 5000 драмов на свой карточный счет.

Кроме того, при заказе карты Visa Travel в тот же период, у Вас будет возможность принять участие в розыгрыше, в ходе которого будут разыграны 5 выездных туров на Бали, Мальдивы, Кипр, Черногорию и Дубай.

Вы можете заказать карту Visa Travel от IDBank через приложение Idram&IDBank и получить скидку 20% за первый год обслуживания.

Что ж, раскройте для себя карту, а карта Travel будет вашим незаменимым спутником.

Ознакомиться с условиями и преимуществами карты Visa Travel можно по ссылке, а с условиями акции — здесь.