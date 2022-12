Понедельник, 19 Декабря 2022 19:31

АрмИнфо.На международном конкурсе молодых ученых Researcher Competition for Young Scientist, Армения удостоилась высокой оценки, получив награду <Превосходство> (Excellence Award).

Как сообщает пресс-служба Министерство образование, науки, культуры и спорта (МОНКС), Армению представили студенты Факультета общей медицины Ереванского государственного медицинского университета.

На суд жюри были представлены 2 исслдования: EcoProtein; Single cell protein production as a way of recycling fruit and vegetable wastes (Экопротеин; Производство одноклеточного белка как способ переработки фруктовых и овощных отходов), что было реализовано Инновационным центром микробиологических биотехнологий и биотоплива ЕГУ и The influence of Wi-Fi Rays on Human Cell cultures; The difference between cancer and non-cancer cells (Влияние лучей Wi-Fi на культуры клеток человека; Разница между раковыми и нераковыми клетками) - представлено со стороны Института молекулярной биологии.

Согласно источнику, оба исследования удостоились высокой оценки со стороны жюри. Получив награду Excellence Award, Армения получила также гарантии публиковать научные статьи в журнале Научного совета Индонезии - Journal of Indonesia Scientific Society.

В конкурсе приняли участие свыше 1000 команд с 5 континентов, из коих в финал прошли только 50.