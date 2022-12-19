Понедельник, 19 Декабря 2022 19:24

АрмИнфо.Русский драматический театр им. К. Станиславского приготовил к новому году подарок для самого строго зрителя - на большой сцене театра 20 декабря состоится премьера детского спектакля <Царевна- лягушка> по мотивам русской народной сказки.

Как сообщает пресс-служба театра, в постановке художественного руководителя Русского драмтеатра и режиссера Карена Нерсисяна будет поставлена пьеса Дмитрия Дашкова.

Детей и родителей ожидает красочный музыкальный театр с элементами кукольного театра. <Это сказка о любви, о великой силе веры в то, что какие бы козни ни строило зло, добро и любовь всегда победят>, - говорится в источнике.

В одном из интервью актер театра Лев Налбандян, который сыграет одну из главных ролей в спектакле <Царевна-лягушка>, подчеркнул, что всегда детский спектакль играть намного сложнее, чем взрослый. <Потому что убедить ребенка очень сложно, дети же - самые строгие зрители, если что-то где-то вдруг допустишь, упустишь, ребенку может стать неинтересно в любой момент. Поэтому в детских спектаклях недопустима неправда>,- сказал он.

Отметим, что сценограф спектакля - Артур Арутюнян, художник по костюмам - Мари Саргсян, музыкальное оформление - Карен Нерсисян, музыка - Марина Лукашенкова, хореография - Нуне Киракосян. В <Царевне-лягушке> задействованы артисты театра старшего и молодого поколения. Спектакль предназначен для зрителей возрастной категории 2+. Перед представлением детишек поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Показы спектакля стартуют с 20 декабря.

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