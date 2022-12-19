Понедельник, 19 Декабря 2022 19:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 1-ая и 2-ая территории Амараноцаин в кв. “Ахтанак”; частные дома на улицах Шерами, Раффи, Исакова, Бабаджаняна, частные дома, прилегающие к заводу роботов “Рао Марс”, медицинский центр “Наири”, музыкальная школа им. Спендиаряна, торгово-промышленная палата, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26Г, 30/3, 31, 31А, 33, 33А, 35, 49, 51, 53, 54, 59 и частные дома 3/4-37, 18-22, 37-49, 51/1 на пр. Баграмяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на 1-ом переулке пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома на 1-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 51, 190, 158/1 и частные дома 17-13, 8 45-184 на улице Антараин, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 50, 60, 62, 92, 92/1 и частные дома 30, 32, 36, 38, 40, 42, 48, 48а, 64, 74-86, 43-90 на улице Сармени, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 36, 40 и частные дома 1-60 на улице Московяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 14/1 на переулке Московяна, жилой дом 12/14 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 15, 17, 17а, 36, 62 и частные дома 1/2-10, 12-60 на улице Демирчяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-15 на улице Г.Арутюняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 2/1, 4, 20/23 и частные дома 4-42 на улице Прошяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома и частные дома 2-62/3, 27-74 на 1-ом переулке Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 12 и частные дома 1-14 на улице Алиханяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1А, 3, 5 на улице Таманяна, жилой дом 42 и частные дома 46, 46/1 на улице Исаакяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Зарубяна, жилые дома 10/1, 38, 38/1 на улице Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 18, 41/1, 59/1, 59/2, 70, 72 и частные дома 1-5, 7-50, 51/1, 53/2, 53/4, 72/1, 78А на улице Айгедзори, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на 1-ом тупике и жилые дома на 1-ом переулке Айгедзори, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-64 на 1-ом тупике и 10, 11/1, 22/6, 22/12, 22/14 на 1-ом переулке Айгедзори, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6А на 2-ом переулке, жилой дом 8/2 и частный дом 1 на 3-ем переулке Саркавага, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, частные дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице кв. “Канакер”; частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке кв. “Канакер”, жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 и частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-37 на улице Агаси, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна;

11:00-15:00 частные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди, частные дома кв. “Айгегорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 11 на 1-ой улице 8-ого квартала, 4 на 1-ой улице 9-ого квартала, 12, 34, 46 в 10-ом квартале, кварталы ''Котеджнер”, “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 частично 2, 3, 6, 7, 8 микрорайоны, частично квартал “Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра, село Ариндж, частично села Котайк, Катнахбюр, Эллар;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 ООО “Ева-Шин” в Варденисе; частные дома Акунка, село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13։00 частично квартал “Ацарат”, кинотеатр, водоканал, улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (улица Торсои), газозаправочная станция Гавара, частные дома на улице Кабелагорцнери, абоненты-жильцы на улице О.Абраамян в городе Гавар;

13։00-14։30 центральная часть, территория под названием “Банди тах”, центральная больница, ГНКО “Гаварский государственный медицинский колледж", гостиница, Гаварское отделение связи N1, Гаварская спортивная школа, школа N1, областные и Гаварские отделения полиции, Гаварский областной муниципалитет, военный комиссариат, Гаварский отдел СНБ и частично улица Азатутяна в городе Гавар;

14։30-16։00 село Норатус полностью, жители-абоненты территории под названием ''Каранк", школы N1, 2, 3 и прилегающие жители-абоненты, детский сад N2, газозаправочная станция "Анд-Мариам", асфальтовый завод "Норатус ЧШШ", ООО "Атомашен", гостинично-ресторанный комплекс "Верадардз" и станция оператора компании "Юком'';

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Геханист;

11:00-15:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

11:00-16:00 частично улицы Мравяна, Ачаряна, Еркатугаиннери в городе Арташат;

13:00-15:00 частично село Айнтап;

14:00-16:00 частично улицы 1-7 в 1-ом квартале города Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:30 частично село Кечут;

в Лорийской области:

12:30-14:00 улицы Абовяна, Агабабяна, Амараноцаин, Айвазовского, Арабкир, Банаки, Бусабанакан, Дпроци, Закаряна, Зоравара Андраника, Лалвар, Лори, Камо, Карбишев, Киликия, Акопян, Ахтанака, М. Гераци, Маймехи, Меликяна, Мичурина, Мясникяна, Мурацана, Саят-Новы, Ванадзори 7, Вардананц, Татев, Орбели, Фидаинннер, частично Ереванское шоссе в городе Ванадзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, частные дома 6-45 на улице Бюзанда. частные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна, 8, 25 на улице Чаренца, абоненты-жильцы жилого дома 2а на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам); жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1а-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, частные дома 37/7, 39/8,47/18 на улице Ачаряна, жилые дома 26, 28б на улице Шарури, частные дома 3, 4, 5, 10 на улице Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

11:00-17:00 села Вананд и Кохбаван;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 4, 7-10, 10а, 13-24 в 4-ом квартале, школа N4, автостанция, Суд, Дом культуры, филиал ‘Чаренцаван” компании ''АКБА банк", ресторан "Муш" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10։30-16։00 частично село Солак; солнечная станция “Арпине солар”, станция компании “Телеком Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам);

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам), воинская часть, редакция “Етер”, гостевой дом “Сев Кар”, собственники “К.Сардарян”, “Артур Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, “А.Гукасян”, “А.Арутюнян”, “Г.Григорян”, кварталы “Ушардзан”, “Нор”, “Верин Тах’, “Аревмтян”, “адрес: Верин таг 2;

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 3, 6, 7, 8, частично квартал ‘Эллар” в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; квартал “Маяк”, ‘Банаван” в Джрвеже; село Ариндж, частично села Котайк, Катнахбюр, Эллар;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 жилые дома начала улицы Азатутян и прилегающие абоненты-жильцы, школа N9, абоненты-жильцы территории под названием “Кахари пахестнер”, филиал “Гавар” компании “Юнибанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам), абоненты-жильцы территории под названием “Домикнер”, вспомогательная школа Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам), ГНКО “Гаварский государственный сельскохозяйственный колледж имени академика А. Тамамшева”, абоненты-жильцы территории под названием “Совхози мутк” в городе Гавар;

15:00-16:00 абоненты-жильцы улицы Микаеляна, салон-магазин “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты-жильцы, частично улица Азатутяна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы территории под названием “Пепои дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, государственный университет Гавара, ЗАО ‘Медицинский центр Гавара” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцам), газозаправочная станция на улице Азатутяна и абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

в Ширакской области:

13:00-16:00 села Гусанагюх, Ширакаван, Лусахбюр, Агин, Исаакян, Саракап, Джрапи и газозаправочная станция Норабери в Анийском регионе.