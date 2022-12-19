Понедельник, 19 Декабря 2022 19:21

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к Генсеку и государствам-членам ООН на фоне блокады со стороны Азербайджана в нарушение взятых обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

В обращении напоминается, что 12 декабря 2022 года группа лиц, действующие под ложными предлогами и явно по указанию и координации со стороны властей Азербайджана, вторглась в Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией, и перекрыла двустороннее движение.

"Несущее на данном участке дежурство подразделение миротворческого контингента РФ преградило им путь, предотвратив дальнейшие прямые провокации в отношении народа Арцаха.

По причине перекрытия Лачинского коридора, продолжающегося по сей день, и трёхдневного отключения подачи природного газа в Арцахе возникла чрезвычайная гуманитарная ситуация. Прекращена поставка продуктов питания и других товаров первой необходимости, объем которых составляет 400 тонн в день. Серьезно пострадала система здравоохранения. На исходе медицинские препараты. Нуждающихся в безотлагательной медицинской помощи больных невозможно перевозить в Армению для оказания специализированного лечения. Временно приостановлены плановые операции.

Со времени блокады в Арцахе появилось на свет 20 детей, тем временем не хватает средств для ухода за новорожденными. Более 1100 человек, в том числе 270 детей, не могут вернуться домой и воссоединиться со своими семьями, находящимися в Арцахе. Высокие риски очередного отключения газоснабжения и повреждения других жизненно важных инфраструктур в условиях продолжающейся блокады и снижающейся температуры воздуха дают повод для серьезного беспокойства. Арцах полностью окружён и отрезан от остального мира. В сложившейся ситуации четко проявляются признаки надвигающейся гуманитарной катастрофы", - говорится в обращении.

При этом президент Арцаха подчеркнул, что свободное и беспрепятственное использование Лачинского коридора гарантировано 6-ым пунктом трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где говорится: "Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шуша, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

"Блокирование дороги со стороны Азербайджана является грубым нарушением положений Заявления. Нынешняя ситуация является новым проявлением последовательных и систематических нарушений властями Азербайджана международного права, в том числе международного права в области прав человека и международного гуманитарного права. Подобные нарушения осуществлялись и в течение последних двух лет после подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Подобные действия - доказательство коллективного наказания народа Арцаха, содержащие в себе серьезные риски. Если ситуация не будет оперативно разрешена, то это может привести как к существенному ухудшению благосостояния и безопасности населения, так и человеческим потерям.

Международное сообщество несет правовую, политическую, моральную и этическую ответственность за предотвращение надвигающегося кризиса и осуществление дальнейших преступлений против населения Арцаха. Факторы нынешних рисков свидетельствуют о том, что существует потенциал, вероятность и благоприятная среда для осуществления жестоких преступлений против народа Арцаха, раннее предотвращение которых имеет неотложный характер. В этом контексте уместно отметить также промежуточное постановление Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года, установившее наличие в Азербайджане на официальном уровне политики армянофобии и расовой дискриминации.

Призываем международное сообщество в соответствии с принципами справедливости и международного права предпринять индивидуальные или коллективные эффективные меры по содействию сохранению мира и безопасности в Арцахе, а также созданию необходимых условий для полноценного осуществления и защиты прав человека в Арцахе (в том числе права на самоопределения).

Уверены, что в данном контексте решающую роль сыграют нижеследующие шаги: 1.Обеспечить вовлеченность в ситуацию в Арцахе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который несет главную ответственность за сохранение международного мира и безопасности, а также принять резолюцию в соответствии с VII главой Устава ООН со следующими положениями:

а) Требовать от Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор и устранить все препятствия для безопасной и бесперебойной транспортной коммуникации по этому коридору.

б) Решить применить необходимые международные инструментарии для безопасного, стабильного и долгосрочного развития Арцаха, с целью сохранения и укрепления режима прекращения огня, установленного Трехсторонним заявлением от 9 ноября, 2020 года.

Это позволит применить все необходимые меры для защиты мирных жителей, находящихся под непосредственной угрозой физического нападения и предотвращения любых попыток угрозы миру в регионе. В подобных условиях будет сформирована соответствующая среда для проведения мирных переговоров между Арцахом и Азербайджаном в международном формате, направленных на установление всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе.

б) Предпринять незамедлительные меры по обеспечению гарантий для безопасной и беспрепятственной наземной связи между Республикой Арцах и Республикой Армения согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, а также предпринять усилия, направленные на создание возможностей для осуществления пассажироперевозок и грузоперевозок посредством воздушного транспорта;

в) Требовать от Азербайджана незамедлительно выполнять промежуточное решение от 7 декабря 2021 года Международного суда ООН

г) Просить Генерального секретаря разместить в Арцахе политическую миссию ООН с целью осуществления мониторинга нарушений прав человека со стороны Азербайджана, координации международной гуманитарной помощи, содействия урегулированию конфликта между Арцахом и Азербайджаном, а также представления периодических докладов Совету;

д) Просить Генерального Секретаря ООН и Управление по координации гуманитарных вопросов ООН обеспечить эффективное гуманитарное реагирование на сложившуюся в Арцахе ситуацию;

е) Просить Генерального секретаря ООН использовать доступные ему механизмы раннего предупреждения, оценить факторы и показатели риска совершения преступлений против народа Арцаха и доложить Совету;

ж) Пригласить соответствующие органы и агентства системы ООН, включая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНИСЕФ, структуру <ООН-Женщины> и др. для ведения постоянного мониторинга и адекватной оценки ситуации в Арцахе по вопросам, находящимся в их полномочии;

з) Просить ЮНЕСКО отправить независимых экспертов в Арцах, в том числе на оккупированные территории Арцаха, для осуществления инвентаризации армянских культурных ценностей и принятия других необходимых мер, направленных на эффективное сохранение армянского наследия.

2. Вовлечь Генерального секретаря ООН с тем, чтобы он проявил инициативную позицию, оповещая и информируя международное сообщество о ситуации в Арцахе и об опасностях, угрожающих его населению, а также лично посетил Арцах в знак солидарности с людьми, находящимися в опасности, и обеспечил регулярный мониторинг ситуации посредством назначенных наблюдателей;

4. Вовлечь в постоянный мониторинг и процесс адекватной оценки ситуации вокруг прав человека в Арцахе Офис Верховного комиссара ООН по правам человека, который уполномочен Генеральной Ассамблеей ООН содействовать и защищать полноценное выполнение со стороны каждого всех прав человека. Адекватная оценка систематическому попранию Азербайджаном прав человека в отношении арцахцев станет одним из действенных гарантий их предотвращения в будущем;

5. Обеспечить применение в Арцахе механизмов защиты прав человека, основанных как на договорах, так и Уставе ООН, посредством чего появится возможность: а) Обеспечить полноценную оценку нарушений прав человека в отношении народа Арцаха;

б) Создать уполномоченный со стороны ООН следственный орган для реагирования на ситуацию в Арцахе и серьезные нарушения прав человека со стороны Азербайджана.

Устав Организации Объединённых Наций написан от имени народов мира. Народ Арцаха является неотделимой частью народов мира и руководствуется ценностями и принципами, зафиксированными в Уставе ООН. Мы, арцахцы, верим в фундаментальные права, достоинство и ценность человека. Наша продолжительная история полна угроз нашей безопасности и достоинству. Мы продолжим противостоять вызовам и выступаем за мирное и обеспеченное будущее Арцаха и региона. Мы полагаемся на солидарность международного сообщества и призываем его на деле продемонстрировать свою приверженность международному миру, безопасности, развитию и правам человека, которые в равной мере применимы и в отношении Арцаха", - говорится в тексте обращения.