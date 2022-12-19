Понедельник, 19 Декабря 2022 18:50

АрмИнфо. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО России Михаил Александров лишился работы после того, как вступился за российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Так, в интервью одному из СМИ, Михаил Александров, касаясь ситуации, когда азербайджанцы открыто провоцируют и унижают российских миротворцев в Нагорном Карабахе констатировал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сейчас пытается использовать ситуацию для того, чтобы отжать как можно больший кусок для себя. В частности, изменить статус Лачинского коридора, превратив его в контролируемый Азербайджаном коридор. “Как видим, пока это не получается, но дело может дойти до столкновений. Но, если они нападут на наших миротворцев, то придется что-то делать. В принципе, у Росси есть средства, даже не начиная контактную войну с Азербайджаном, нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль, уничтожить азербайджанскую энергосистему ракетными ударами”, - сказал эксперт, добавив, что если Россия разбомбит нефтяную отрасль Азербайджана, то от этого серьезный ущерб понесет и Запад.

По его словам, тогда нефть на Запад не будет течь, это в свою очередь повысит ее цену на рынке. “Я так понимаю, что Азербайджан подписал с нами, так называемую, союзническую декларацию, но при этом провоцирует наших миротворцев. Но, нужно им дать понять, что мы с ними в Карабахе воевать не будем, но разбомбим всю их энергосистему и будет Азербайджан сидеть без нефти, электричества. И как, долго он сможет воевать в таких условиях с Арменией? Бакинскими провокаторами все просчитано. И нужно понимать, что миротворцы не могут применить оружие, они могут это сделать только в случае прямого вооруженного нападения на них”, - резюмировал Александров, которому это заявление стоило работы.

После этого заявления Александрова в защиту своих военных, азербайджанцы по традиции, поднял истерику. Более того, с их стороны началась травля российского профессора.

И как бы ни прискорбно это звучало, российская кузница дипломатов, вместо того, чтобы встать на защиту собственного профессора, и своих миротворцев, пошла на поводу интересов Азербайджана и уволила Александрова с работы.

“В прошедшую пятницу в эфире одного из телеканалов М.Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0,5 ст.) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики в отношении соседнего дружественного государства.

Безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. Имиджу и интересам Университета был нанесен серьезный ущерб.

Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, Ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета”, - заявили в МГИМО.

Вызывает недоумение действия руководства МГИМО, в данной ситуации, которое вместо того, чтобы защищать интересы собственного государства и своих военных идет на поводу интересов других государств.

С этой точки зрения вызывает много вопросов, то воспитание, которые российские ведущие вузы дают своим студентам сегодня. Вместе патриотического воспитания, обслуживание интересов враждебно настроенных государств. Ведь и ранее были скандалы подобного характера, когда, к примеру, один из студентов МГУ подвергся травле со стороны своих однокурсников только за то, что выступил в поддержку российских военных на Украине. И ситуация была разрешена лишь после широкого общественного резонанса.

Получается, что люди, выступающие в поддержку России и российских интересов, могут легко остаться в не удел из-за тех, кто чужие интересы ставят в приоритет государственным и национальным.

И окрыленные подобные действиями того же руководства МГИМО, азербайджанцы и далее будут всячески провоцировать и унижать на камеру российских миротворцев, несущих непростую службу в зоне нагорно-карабахского конфликта, поскольку безнаказанность поощряет на новые преступления.

Добавим также, что и этим всё не закончилось. Генпрокуратура, воодушевленная этим шагом руководства МГИМО, возбудила уголовное дело в отношении Александрова.

“19 декабря Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении Александрова по статьям 101.2 (открытые призывы к развязыванию агрессивной войны через средства массовой информации), 214.2.3 (угрозы совершения террористических актов с применением огнестрельного оружия) и 283.2.1, 283.2.2 (возбуждение национальной ненависти или вражды с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджана. Ввиду достаточных доказательств, в отношении Александрова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда он объявлен в международный розыск через каналы Интерпола, с избранием в отношении него меры пресечения в виде ареста. Одновременно, в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы с целью обеспечения экстрадиции обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран. В настоящее время продолжаются интенсивные следственные мероприятия”, - заявили в Генпрокуратуре АР.