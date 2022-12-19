Понедельник, 19 Декабря 2022 18:40

АрмИнфо. Сложившуюся сегодня в Нагорном Карабахе ситуацию следует рассматривать в контексте тех переговоров, которые ведутся между Ереваном и Баку вокруг так называемой нормализации двусторонних отношений. Об этом в интервью Civil.net заявила аналитик по Южному Кавказу Международной кризисной группы Олеся Варданян.

По ее словам, ситуацию следует расценивать и в контексте тех переговоров, которые ведутся между Азербайджаном и международными посредниками вокруг перспектив будущего Нагорного Карабаха и его армянского населения. Еще до проведения акции протеста были определенные заявления и действия со стороны Баку по поводу Лачинского коридора. Кто-то увязывает это непосредственно с теми дискуссиями, которые, в первую очередь, ведутся между Азербайджаном, американскими и европейскими посредниками, и, во-вторую очередь, с Россией по поводу механизмов проведения прямых консультаций между Баку и Степанакертом. При этом, вопрос статуса Карабаха уже никто не использует. Кроме того, отметила Варданян, еще есть и привязка к разблокированию транспортных коммуникаций региона. «Этот вопрос не продвигается вперед, хотя было предложение со стороны российского президента во время его визита в Ереван о необходимости возобновления железнодорожного сообщения. Одним из краеугольных вопросов касается квалификации термина коридор, и какая роль будет отведена армянской стороне по проверке документов и сбора таможенных сборов», - сказала аналитик.

Отвечая на вопрос о том, чего добивается Азербайджан и на каких условиях дорога может быть открыта, Варданян подчеркнула, что в этом вопросе не приходится гадать на кофейной гуще, поскольку следует обращать внимание на те заявления, которые поступают со стороны Баку. «Как вы видели, азербайджанские власти открестились от того, что инициатива блокирования дороги Степанакерт-Горис принадлежит Баку, хотя для всех очевидно наличие прямых параллелей с требованиями и вопросами, которые звучат в отношении рудников. Также трудно не заметить наличие в Азербайджане определенных кругов, которые открыто поддерживают «протестантов», и даже обвиняя в происходящем российских миротворцев», - подчеркнула аналитик, призвав не рассматривать ситуацию в этот небольшой промежуток времени, а анализировать ее в контексте тех процессов, которые приходится наблюдать после 2020 года, и особенно в текущем году, когда в этом регионе происходят большие изменения.

Говоря о возможности вывода из региона российских миротворцев раньше 2025 года, срока, который определен трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Варданян заметила, что намерения Баку подписать мирный договор с Ереваном как можно скорее, преследует одну цель – определить в данном документе будущее Нагорного Карабаха.

«Какие там будут присутствовать силы, и что из себя будет представлять местная власть. Следует при этом иметь в виду, что никому, в том числе, и российским миротворцам ничего за это не будет. Сейчас вопрос с претензиями в адрес миротворцев носит характер тренда, увязывающего их присутствие с Россией. Есть определенные круги, которые на этом пытаются заработать дополнительные политические дивиденды», - отметила Варданян, добавив, что таким людям, как она сама, приходится исходить из данности. В этом плане трудно себе представить, как все вдруг начнут вместе сосуществовать в мирных условиях, как на это надеются некоторые, что совершенно не верно. «Не следует быть идеалистами и верить, что с выводом российских миротворцев регион начнет жить мирной жизнью. Та ситуация, которая сложилась вокруг российских миротворцев, была предсказуема, поскольку у них не было конкретно очерченных рамок действий и полномочий. Но, с другой стороны, для этого есть определенные политические предтечи, которые связаны с ситуацией вокруг России не только в мире в целом, но и со стороны соседних с ней государств», - подчеркнула аналитик, добавив, что и у самого Еревана уже давно складываются даже не вопросы, а претензии к Москве.

После войны 2020 года стратегия Армении заключалась в наращивании российского присутствия в регионе. Это нашло свое отражение не только в направлении в Карабах российских миротворцев, но и в появлении на армяно-азербайджанской границе российских пограничников, а впоследствии и военных. «Но в какой-то определенный момент в Ереване поняли, что российское присутствие не стало для Азербайджана сдерживающей силой, потребовав от Москвы четкой проармянской позиции. События осени прошлого года, когда по результатам жестких столкновений президент Путин, собрав лидеров Армении и Азербайджана, вручил им оливковую ветвь. Для армянской стороны это выглядело весьма цинично, поскольку Ереван искренне верил в поддержку со стороны Москвы, но взамен получили лишь оливковую ветвь. В этот же момент поступили предложения из Брюсселя, которые куда больше заинтересовали Армению. Этот крен от Москвы к Брюсселю начался еще до войны в Украине. С украинскими событиями это приобрело уже совершенно иные масштабы. Возможно, что вначале были опасения относительно возможности утраты собственной государственности, которые отпали после неудач России в Украине», - отметила Варданян.