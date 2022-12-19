Понедельник, 19 Декабря 2022 17:24

АрмИнфо. В ОДКБ считают очень важной для всего региона ту миссию, которую выполняют российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Об этом 19 декабря в ходе видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван - Минск заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ответ на вопрос о том, предпринимают ли какое-либо внимание в Организации на фоне сообщений об агрессивных действиях в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе (азербайджанцами, которые перекрыли дорогу Степанкерт-Горис - ред.).

При этом Генсек ОДКБ считает, что на этот вопрос необходимо смотреть более широко.

"Считаем, что та миссия, которую выполняют российские миротворцы в Нагорном Карабахе очень важная для всего Кавказского региона. Ее трудно переоценить. Миротворцев на самом деле там решают очень важную задачу", - сказал Зась, добавив, что они для себя отмечают те непростые условия, в которых приходится решать эти задачи миротворцам.

"И обострение, которое происходит там сейчас, в том числе и блокирование Лачинского коридора. На наш взгляд, очень важно дать возможность свободного перемещения людям, гуманитарным грузам, чтобы не сгустить тяготы лишения простых граждан, которые там живут. И тем более допустить гуманитарную катастрофу", - сказал он, выразив убеждение, что все стороны должны быть заинтересованы в деятельности миротворцев и всячески помогать им.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.