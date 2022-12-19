Понедельник, 19 Декабря 2022 16:52

АрмИнфо. Рассчитываю, что после проработки будут приняты как решение о мерах по оказанию помощи Армении, так и заявление в поддержку усилий по достижению мира в регионе Южного Кавказа. Об этом 19 декабря в ходе видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван - Минск заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, подводя итоги деятельности ОДКБ в 2022 году и результаты очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

В этом ключе он констатировал, что для ОДКБ 2022 год был сложным и непростым.

Генсек напомнил события в январе в Казахстане, СВО, события 13-14 сентября и ожесточенные столкновения на армяно-азербайджанской границе, когда только за 2 дня потери составили сотни человек, столкновения на таджикско-киргизской границе.

"Состоялись 5 внеочередных заседаний Совета Коллективной Безопасности (СКБ) ОДКБ и трижды по обращению премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он, напомнив, что ОДКБ проявила достаточную активность и в тот же день, как только 13 сентября начались столкновения в онлайн формате прошел саммит СКБ, на котором было принято решение об отправке мониторинговой миссии в Армению.

"Через день приземлился самолет с передовой группой миссии. По итогам был разработан проект решения о совместных мерах помощи Армении, который был рассмотрен 23 ноября на СКБ в Ереване. Рассчитываю, что после проработки будут приняты два важных документа - это как решение о мерах по оказанию помощи РА, так и заявление в поддержку усилий по достижению мира в регионе Южного Кавказа", - сказал Генсек ОДКБ.

На уточнение, что из себя представлял проект решения о мерах помощи Армении и предполагал ли он оказание военно-технической помощи, Зась сказал, что не будет детализировать, потому что проект решения, представленный главам государств, носит гриф секретности.

"Но, там действительно был пункт, который предполагал оказание военно-технической помощи. Хотя определенного перечня не было, в ходе миссии ОДКБ на границу от Армении был получен запрос о необходимой технике и вооружении", - сказал он, еще раз подчеркнув, чт пакетом помощи предусматривалась военно-техническое содействие.

"Но, это же не значит, что завтра после подписания документа прилетел бы самолет с необходимым Армении вооружением. Но это давало бы возможность Министерствам обороны работать по этому перечню и реализовывать, если главы государств утвердят. Причем на разных уровнях - что-то в качестве помощи, что-то по внутренним ценам", - пояснил Генсек ОДКБ.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.