Понедельник, 19 Декабря 2022 16:42

АрмИнфо. СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия Декларации об образовании СССР.

"В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа - Евросоюз и его органы. По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях", - заявил Рыжков РИА Новости.

Что касается прежнего формата существования СССР, то не стоит копировать его буквально, убежден собеседник агентства.

"Государство - это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься. Поэтому я считаю, что нельзя сказать, что мы должны воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года. Не должно стоять все на месте, должно двигаться", - добавил бывший глава Совмина СССР.

Николаю Рыжкову 93 года. Он был назначен главой Совмина СССР в 1985 году. На этой должности он, в частности, возглавлял штабы по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и Спитакского землетрясения. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа. С 2003 года занимает место сенатора от Белгородской области. В марте 2021 года источники РБК сообщали, что Рыжков может покинуть Совфед, но это не подтвердилось.

30 декабря исполняется 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР. В связи с этим Рыжков ранее предложил объявить новый праздник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в прошлом году заявил, что воссоздание Советского Союза невозможно. Сам Владимир Путин в публичных выступлениях неоднократно давал оценку развалу Советского Союза. В 2005 году он назвал распад СССР <крупнейшей геополитической катастрофой XX века>. Десять лет спустя Путин заявил, что распад СССР - <безусловная трагедия>, а в декабре 2021-го назвал это событие <распадом исторической России>: по словам президента, государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, <что нарабатывалось в течение тысячи лет>. По мнению Путина, именно распад Советского Союза привел к конфликтам между Россией, Украиной, а также между другими странами на постсоветском пространстве. В то же время, заявил он, Москва не стремится к восстановлению СССР.