Понедельник, 19 Декабря 2022 16:06

АрмИнфо. Арцах вот уже 8 дней отрезан от мира. 120 000 человек находятся под угрозой исчезновения. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал экс-глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что своим молчанием и бездействием глава ООН по правам человека Волкер Турк, офис ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, ООН-женщины, Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération internationale pour les droits humains, Фонд HRHF, Совет Европы и Комиссаром по правам человека Дуня Миятович, и им подобные, демонстрируют свою моральную и политическую несостоятельность.

При этом в своем интервью ОТА Мнацаканян указал на три этапа вызовов, которые возникли в Арцахе на фоне его блокады со стороны Азербайджана.

“Первый и ключевой вызов, имеющий место сегодня - гуманитарная катастрофа, и процессы, вытекающие из этого. Кроме того, есть более длительный вызов, который касается безопасности Арцаха и его бытия. И третий – это вопрос статуса Арцаха”, - констатировал экс-глава МИД Армении, подчеркнув, что последний вызов напрямую связан как с вопросом безопасности, так и с правом народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

В этом ключе он указал на ключевую роль армянского государства в противостоянии этим вызовам, и подчеркнул важность внутренней мобилизации граждан и подготовке их к борьбе, а также повышения информированности среди населения.

Вместе с тем, Мнацаканян считает, что Армения в качестве суверенного государства мишенью своих усилий должна сделать центры принятия решений. “Поскольку миротворческая миссия возложена на Россию, необходимо продолжить тесную работу с руководством этой страны”, - сказала дипломат.

На замечание, что Россия не сделала никаких заявлений, Мнацаканян призвал запастись терпением и быть более чувствительным. По его убеждению, сейчас протекают процессы, которые не видны в публичном поле, это обусловлено чувствительностью этого вопроса.

Он также считает, что Армения также должна запустить площадку Совбеза ООН и включения этого вопроса в повестку этой структуры, при этом продолжив параллельно вести работу на других площадках, имеющих мандат для разрешения подобных ситуаций.

Он также раскритиковал тот факт, что в общественное поле Армении легко проникают тезисы, распространяемые вражеской пропагандой. В частности, речь идет о попытках переложить на Россию вину за блокировку коридора, связывающего Армению с Арцахом.

“Или когда мы провокаторов и агентов азербайджанских властей называем экологами и активистами… какие они экологи и активисты? Нам нужно продвигать собственную реальность и повестку, а не то, что пытаются нам навязать азербайджанцы. Необходимо противостоять этой пропаганде”, - сказал он.

Дипломат также считает оправданным обуславливать сегодняшние процессы вокруг коридора, с попытками дискредитировать и воздействовать на деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, оказать психологическое давление на наших соотечественников в Арцахе и оправдать посягательства Азербайджана на территории Армении на юге страны и попытки их захватить.

Экс-глава МИД Армении подчеркнул важность продвижения принципа “Отделение во имя спасения” в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, поскольку сегодня стоит вопрос существования народа Арцаха.

“Формирование прямого диалога между Баку и Степанакертом будет иметь существенное значение в происходящих процессах и на мой взгляд шаг в правильном направлении”, - сказал дипломат, отметив роль Армении и международных механизмов в создании подобной платформы.

По его словам, также необходимо использовать все механизмы общественной дипломатии на фоне происходящего.

Вместе с тем, дипломат коснулся всего комплекса вызовов, стоящих перед Арменией, которые не решены спустя два года после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и создают серьезные препятствия для движения вперед. “Это вопрос оккупированных суверенных территорий Армении. Это реальность, связанная с армянскими пленными и военнопленными, до сих пор удерживаемых в Баку. И это вызов, который касается наших территорий на юге Армении и притязаний на них. Это три приоритетные задачи, стоящие перед нашей страной, требующие безотлагательного решения”, - сказал он.

Мнацаканян согласился, что для нормального государства естественно желание иметь мир и стабильность в регионе, но это невозможно сделать за счет собственных государственных интересов. При этом он считает, что никакой документ не может приуменьшить значение работы Армении по вышеуказанным трем направлениям вызовов или их игнорирование.

“Армянские интересы сегодня сталкиваются с серьезными и осязаемыми вызовами. Происходящее сегодня происходит в условиях столкновения интересов региональных и внерегиональных акторов, и более широких тектонических условиях”, - сказал экс-глава МИД Армении, выразив убеждение, что в сложившихся условиях армянским властям необходимо вести воле прагматичную политику.