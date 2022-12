Понедельник, 19 Декабря 2022 13:32

АрмИнфо. Военный эксперт Карен Вртанесян представил своё видение по выходу из патовой ситуации, сложившейся на автомагистрали Горис-Степанакерт, из-за блокады Азербайджан единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

"Вам кажется что, что ситуация в Лачинском коридоре безвыходна? Будучи патриотом, вы задыхаетесь от чувства вины и стыда, бессилия и беспомощности, впадаете в глубокую депрессию и/или начинаете всех ненавидеть", - написал эксперт.

В этом ключе он предложил свой сценарий разрешения ситуации. "Допустим, из сел Джермук, Капан, Горис и Сисиан, Варденис за ночь эвакуируются женщины и дети, а рано утром ВС РА начинают боевые действия по восстановлению территориальной целостности Армении. Например, со стороны Ишханасара и Джермука. С применением авиации и артиллерии", - отметил Вртанесян.

По убеждению военного эксперта, поскольку снабжение этих позиций с азербайджанской стороны еще довольно слабое (особенно зимой), у азербайджанцев нет другого выхода, кроме как отступить, ну или героически погибнуть, даже не увидев ни одного армянского солдата.

Он не исключил и того, что азербайджанцы отступят еще до начала операции, поскольку "русским сегодня как пить дать не нужен новый горячий фронт" и они попытаются "потушить поджар" как можно скорее, понимая, что Турция тоже вмешается, и последствия будут достаточно непредсказуемыми. В этом русле он также указал на иранский фактор в регионе.

"Самый быстрый способ потушить пожар - открыть дорогу и в конечном итоге увеличить коридор до прописанных в трехстороннем заявлении 5 км в ширину. А русские заставят Азербайджан сделать это, иначе никто не может предугадать, чем все закончится", - заверил Вртанесян.

Вместе с тем, он признал, что описываемый им вариант похож на сценарий из жанра фантастики, поскольку два года армянам из "каждого утюга" вторили, что Армения ни на что не способна, она не может воевать, и у нее нет союзников.

В тоже время военный эксперт констатировал, что, безусловно, у описываемого им выше сценария есть и слабые стороны, однако все они устраняемы, если планировщик и исполнитель этого плана будет действовать в интересах Республики Армения.

При этом Вртанесян заявил, что есть еще один сценарий действий, который по его убеждению содержит меньше рисков. Он добавил, что сегодня у Армении даже есть дипломатические возможности возвращения Нагорному Карабаху переданные врагу Гадрут и прилегающие села. "Однако, для этого, у Армении как минимум должен быть премьер-министр, действующий в национальных интересах, а не тот, кто сегодня в роли исполнителя воли Ильхама Алиева", - считает эксперт.

По мнению Вртанесяна, вопрос разблокировки азербайджанцами дороги не имеет решения с точки зрения индивидуальной инициативы, индивидуального героизма или гениальности.

Военный эксперт полагает, что эту проблему должно было решать государству, трактором, бульдозером и военно-образовательной системой.

"Проблема не в вас или во мне, хотя нас постоянно убеждают, что вина в нас, а не в главном виновнике этой беды. Нас пытаются убедить, что, взяв лопату и кирку, или фотографируясь с ружьем по субботам и воскресеньям, можно решить проблемы, которые государство должно было решить с помощью экскаваторов, бульдозеров и системы военного образования.

Запомните одну простую истину: персональная ответственность не заменит системный сбой (Personal responsibility is not a replacement for systemic failure)", - добавил эксперт, призвав граждан прекратить заниматься самобичеванием на фоне происходящего.

Вместе с тем он считает, что сегодня не решается никакая национальная проблема и проблема бытия, поскольку в здании

правительства в Ереване восседает режим, главной целью которого является углубить эти проблемы, сделать их неразрешимыми и породить новые проблемы.

"Если мы не направим все наши индивидуальные и коллективные усилия на освобождение Армении от <николавируса>, мы потеряем и Арцах, и остальную Армению. Это всего лишь вопрос времени", - резюмировал военный эксперт.