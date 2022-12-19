Понедельник, 19 Декабря 2022 12:13

АрмИнфо. В Брюсселе, Берлине, Мадриде и в Вашингтоне прошли инициативы и акции в защиту Арцаха.

Так, согласно сообщению депутата Европарламента от Франции и глава подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам Натали Луазо, около 30 депутатов Европарламента обратились к главе Европейского Совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"По моей инициативе около 30 евродепутатов обратились к председателю Евросовета и высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю в связи с ситуацией с блокадой в Нагорном Карабахе. Мы призываем к быстрым действиям по облегчению положения населения" - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, армянская община Испании обратилась в Конгресс и Сенат Испании с петицией, связанной с закрытием Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, призвав их осудить бесчеловечные действия Азербайджана против народа Арцаха и предпринять действенные шаги для обеспечения безопасности Арцаха. Представители армянской общины призвали парламент Испании ввести санкции против Азербайджана и потребовать, чтобы Азербайджан немедленно открыл коридор.

"Утром 12 декабря 2022 года под фальшивым экологическим предлогом Азербайджан перекрыл Лачинский коридор- единственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией и миром, тем самым парализовав жизнь людей, что может привести к гуманитарной и экономической катастрофе. Незаконно закрыв Лачинский коридор, Азербайджан нарушает трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года. Военные провокации и психологический террор Азербайджана против армянского населения Арцаха являются проявлением политики уничтожения армян Арцаха и полной деарменизации Арцаха", - говорится в обращении армянской общины.

Армянская община Испании призывает Конгресс депутатов и Сенат Испании осудить гнусные и бесчеловечные действия Азербайджана и предпринять реальные шаги для обеспечения безопасности Арцаха, а также установить санкции против властей Азербайджана и потребовать от Азербайджана выполнения взятых на себя обязательств - согласно трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, гарантирующих безопасное передвижение граждан и транспортных средств по Лачинскому коридору.

Более того, нруппа активистов провела в Берлине акцию солидарности с Арцахом заблокированном властями Азербайджана под предлогом "экологических протестов".

Кроме того, американский конгрессмен Адам Шифф сообщил, что он с коллегами обратились с призывом к президенту Джо Байдена и его администрации с призывом использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические инструменты для обеспечения безопасности Арцаха, в том числе путем прекращения любой финансовой поддержки Азербайджану и введения санкций. "Азербайджан вновь использует предметы первой необходимости в качестве оружия для дальнейшего ухудшения и без того напряженных условий жизни армян, проживающих в Арцахе. Если эта ситуация продолжится, гуманитарный кризис неизбежен", - написал Адам Шифф, опубликовав письмо, направленное Байддену.

В нем, в частности, говорится: "Уважаемый президент Байден! С 12 декабря Азербайджан заблокировал Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах (Арцах) с Арменией. Последствия этого шага разрушительны для населения, так как 120 000 человек оказались лишенными доступа к маршруту, по которому Арцах получает большую часть продуктов питания, медикаментов, а также других товаров первой необходимости. Они также лишены права на свободное передвижение. В дополнительных сообщениях утверждается, что Азербайджан также перекрыл подачу газа в Арцах, в результате чего десятки тысяч людей остались без отопления из-за резкого падения температуры. Азербайджан вновь использует в качестве оружия основные человеческие потребности, чтобы еще больше ухудшить и без того напряженные условия жизни армян, проживающих в Арцахе".

В письме также констатируется, что если такая ситуация сохранится, неизбежен гуманитарный кризис с потенциально трагическими последствиями.

"Кроме того, действия Азербайджана являются прямым нарушением трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, в котором изложено обязательство гарантировать безопасное передвижение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по этому маршруту, известному как Лачинский коридор.

Жители Арцала уже находились в опасном положении до 12 декабря, так как они еще не оправились от гуманитарных последствий неспровоцированного военного нападения Азербайджана на Арцах в сентябре 2020 года, в результате которого погибли тысячи мирных жителей и солдат, десятки тысяч гражданских лиц были перемещены. С тех пор, несмотря на призывы Конгресса к столь необходимой прямой гуманитарной помощи США народу Арцаха, администрация до сих пор не предоставила адекватной помощи, что делает решительные действия со стороны администрации сейчас еще более неотложными.

Это лишь самый последний пример воинственности Азербайджана, который следовал хорошо задокументированной модели жестокого обращения с армянским населением Арцаха, мотивированной напыщенной риторикой алиевского режима.

Мы призываем администрацию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения безопасности жителей Арцаха сейчас и в будущем, включая прекращение финансовой поддержки Азербайджана и введение санкций. Мы не можем допустить, чтобы Азербайджан продолжал политику агрессии и запугивания", - резюмируется в письме