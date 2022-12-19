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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза, сообщает пресс-служба главы правительства.
В заседании, помимо постоянных членов Совбеза, приняли участие президент Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян, глава администрации премьера Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, глава Минфина Тигран Хачатрян, министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян, глава парламентской фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян, замминистра обороны Карен Брутян.
Как отметил Пашинян, на очередном заседании Совета Безопасности планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе.
<Прежде чем перейти к вопросам повестки дня, я хотел бы сообщить вам, что сегодня мы также обсудили этот вопрос с президентом Республики и Тигран Хачатрян, который до сих пор занимал должность министра финансов, будет назначен на пост министра финансов. должность заместителя премьер-министра. Министром финансов будет назначен Ваге Ованнисян, занимающий должность заместителя министра финансов>, - сказал премьер.
Напомним, что Амбарцум Матевосян был освобожден от должности вице-премьера Армении указом президента 12 декабря текущего года (был назначен на этот пост 25 ноября 2021 года). До этого три года был губернатором Армавирской области.
Тигран Хачатрян был назначен министром финансов Армении 3 августа 2021 года (2018- 2019 гг? - министр экономического развития и инвестиций РА, 2019-2020 гг. - министр экономики РА). Ваге Ованнисян был назначен заместителем министра финансов 18 августа 2021 года
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|В Брюсселе, Берлине, Мадриде и в Вашингтоне прошли инициативы и акции в защиту Арцаха и с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана
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|Арестован экс-глава военной разведки Армении
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|МИД Литвы обеспокоено продолжающейся блокадой Лачинского коридора
|Пашинян обсудил с представителем ЕС вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз
|Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с заявлением по поводу организованного Азербайджаном гуманитарного кризиса
|Премьер-министр Армении встретился с главой МИ-6
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|Мнение: Для Индии важно присутствие в Армении для противодействия Турции, Азербайджану и Пакистану
|В Ереване находится замгенсека Европейской службы внешних связей
|Группа дружбы Кипр-Арцах строго осуждает продолжающийся геноцид против коренных армян Нагорного Карабаха
|Замминистра юстиции: Разработка миграционной и трудовой политики останется в полномочиях Минтруда и социальных вопросов
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Рубен Варданян: Азербайджан без предусловий восстановил газоснабжение Арцаха. Лачинский коридор обещали открыть в течение дня
|В Минобороны Армении и в АО Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
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|Баронесса Кокс: Положение Великобритании в мире не улучшится, если ее нефтяные интересы в Азербайджане будут иметь приоритет над жизнями армян Нагорного Карабаха
|Международные организации и внешнеполитические ведомства зарубежных стран продолжают выступать с заявлениями в связи с ситуацией в Бердзорском коридоре
|Глава МИД Армении рассказал дипломатам из ООН и Великобритании о милитаристской риторике Азербайджана
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|О заседании по реализации рамочной программы сотрудничества между Tуркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы
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