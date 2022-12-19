Понедельник, 19 Декабря 2022 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза, сообщает пресс-служба главы правительства.

В заседании, помимо постоянных членов Совбеза, приняли участие президент Ваагн Хачатурян, спикер парламента Ален Симонян, глава администрации премьера Араик Арутюнян, вице-спикер Рубен Рубинян, глава Минфина Тигран Хачатрян, министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян, глава парламентской фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян, замминистра обороны Карен Брутян.

Как отметил Пашинян, на очередном заседании Совета Безопасности планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе.

<Прежде чем перейти к вопросам повестки дня, я хотел бы сообщить вам, что сегодня мы также обсудили этот вопрос с президентом Республики и Тигран Хачатрян, который до сих пор занимал должность министра финансов, будет назначен на пост министра финансов. должность заместителя премьер-министра. Министром финансов будет назначен Ваге Ованнисян, занимающий должность заместителя министра финансов>, - сказал премьер.

Напомним, что Амбарцум Матевосян был освобожден от должности вице-премьера Армении указом президента 12 декабря текущего года (был назначен на этот пост 25 ноября 2021 года). До этого три года был губернатором Армавирской области.

Тигран Хачатрян был назначен министром финансов Армении 3 августа 2021 года (2018- 2019 гг? - министр экономического развития и инвестиций РА, 2019-2020 гг. - министр экономики РА). Ваге Ованнисян был назначен заместителем министра финансов 18 августа 2021 года