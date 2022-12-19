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АрмИнфо. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении, 1-й заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян принял посла КНР в РА Фань Юня.
Как сообщает пресс-служба МО ПА, во встрече участвовал атташе по вопросам обороны посольства Китая старший полковник Ань Цянь.
Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной сфере.
Собеседники выразили готовность к продолжению сотрудничества в сфере миротворчества, военного образования и медицины, а также организации взаимных визитов высокопоставленных делегаций.
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|Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с блокадой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией
|Инфоштаб: Азербайджан восьмой день продолжает держать закрытой единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией
|НС Армении выразило соболезнования в связи с кончиной экс - главы законодательного органа
|Комиссар по вопросам прав человека и гуманитарной помощи Германии призвала к скорейшему открытию Лачинского коридора
|Арестован экс-глава военной разведки Армении
|Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным энергетическим партнером Европы
|Совбез ООН в закрытом режиме обсудит ситуацию в Арцахе
|Конгрессмены США призвали Байдена ввести санкции против Азербайджана
|Ереванский <Звартноц> отменил ряд рейсов
|Госдеп: закрытие Лачинского коридора тормозит мирный процесс
|МИД Литвы обеспокоено продолжающейся блокадой Лачинского коридора
|Пашинян обсудил с представителем ЕС вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз
|Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с заявлением по поводу организованного Азербайджаном гуманитарного кризиса
|Премьер-министр Армении встретился с главой МИ-6
|Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
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|Мнение: Для Индии важно присутствие в Армении для противодействия Турции, Азербайджану и Пакистану
|В Ереване находится замгенсека Европейской службы внешних связей
|Группа дружбы Кипр-Арцах строго осуждает продолжающийся геноцид против коренных армян Нагорного Карабаха
|Замминистра юстиции: Разработка миграционной и трудовой политики останется в полномочиях Минтруда и социальных вопросов
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Рубен Варданян: Азербайджан без предусловий восстановил газоснабжение Арцаха. Лачинский коридор обещали открыть в течение дня
|В Минобороны Армении и в АО Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Посольство США в Армении уже ждет Кристину Квин в Ереване
|Баронесса Кокс: Положение Великобритании в мире не улучшится, если ее нефтяные интересы в Азербайджане будут иметь приоритет над жизнями армян Нагорного Карабаха
|Международные организации и внешнеполитические ведомства зарубежных стран продолжают выступать с заявлениями в связи с ситуацией в Бердзорском коридоре
|Глава МИД Армении рассказал дипломатам из ООН и Великобритании о милитаристской риторике Азербайджана
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|О заседании по реализации рамочной программы сотрудничества между Tуркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы
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