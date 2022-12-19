Понедельник, 19 Декабря 2022 11:57

АрмИнфо.В то время как режим Алиева держит в заложниках 120 тысяч человек в Арцахе и лишает их газоснабжения, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря подписали соглашение с Азербайджаном о поставках азербайджанской электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook написал советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян.

<При подписании присутствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая приветствовала Алиева. Позор руководителям этих стран за рукопожатие с международным преступником и финансирование геноцидной политики Азербайджана в отношении Арцаха", - написал Бегларян.

Отметим, что 19 декабря советник государственного министра вместе с другими представителями Арцаха продолжил сидячую забастовку перед армянским представительством ООН в Ереване. Участники акции протестуют против блокады Арцаха со стороны Азербайджана, которая продолжается уже 8-ой день. 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультра-националистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на них.

17 декабря в Бухаресте президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Румынии Николае Чукэ подписали соглашение, которое предусматривает прокладку подводного электрического кабеля по дну Черного моря. Тем самым, Азербайджан намерен стать не только экспортером нефти и газа, но и электроэнергии. В церемонии участвовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, электрический кабель в Черном море предоставляет много возможностей. Этот проект может принести Грузии, стране с европейской судьбой, значительные выгоды. Он может превратить страну в хаб электроэнергии и интегрировать ее в рынок электричества ЕС. <Кабель в Черном море может доставлять электричество нашим соседям в Молдавии и на Западных Балканах и, конечно, на Украину. Он поможет реконструкции украинской энергетической системы и восстановлению страны", - заявила глава Еврокомиссии.