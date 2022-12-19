Понедельник, 19 Декабря 2022 10:43

АрмИнфо.Уже 8 дней Азербайджаном перекрыта единственная дорога, соединяющую Арцах с Арменией. Об этом написал на свой странице в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уже 8 дней Лачинский коридор перекрыт Азербайджаном, и жители Нагорного Карабаха остались на дорогах на морозе, семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания», - отметил он.

Отметим, помимо потери связи Арцаха с Арменией и внешним миром, из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников.