Понедельник, 19 Декабря 2022 10:35

АрмИнфо. В монастыре Святой Гаяне Верховный Патриарх и Католикоса Всех Армян Гарегин II отслужил Святую и Бессмертную Литургия, и помолился о мире и солидарности во имя Арцаха.

Во время церемонии прихожане Первопрестольного Святого Эчмиадзина и присутствующие верующие молились Богу о мире нашей родины и безопасной жизни всего армянского народа в Армении и Арцахе.

В заключение Католикос Всех Армян обратился к народу Арцаха и ко всем армянам в частности, подчеркнув:

"В эти дни возмущенные и обеспокоенные взоры всех нас вновь обращены к армянскому Арцаху. Вот уже семь дней азербайджанские власти провокационными действиями и ложными мотивами намеренно закрывают единственный путь сообщения Арцаха с Арменией и миром, толкая народ Арцаха к гуманитарной катастрофе. Заблокированные 120,000 наших братьев и сестер из Арцаха лишены возможности свободного передвижения, многочисленные больные необходимой медицинской помощи, а Республика Арцах - жизненно важных поставок".

Гарегин II коснувшись сложившейся трагической реальности, констатировал, что сегодня Азербайджан путем внушения страха пытается обезлюдить Арцах.

"Невозможно себе представить, что в современном мире, провозглашающем человека и его достойную и свободную жизнь высшей ценностью, возможно, что подобные античеловеческие проявления по отношению к целому народу ,будут иметь место и терпимость".

Отметив, что одних только слов осуждения недостаточно, чтобы обуздать экспансионистские амбиции Азербайджана и остановить его враждебный курс, он подчеркнул, что Армянская Апостольская Святая Церковь и впредь будет прилагать усилия для того, чтобы международное сообщество, дружественные государства, братские христианские Церкви, международные и межгосударственные церковные организации оказывали возможную поддержку и содействие Арцаху и детям армянского народа Арцаха.

Обращаясь к арцахцам, Католикос сказал: "Дорогие арцахци от Первопрестольного Святого Эчмиадзина мы приносим вам наши молитвы и поддержку. В вашем справедливом требовании жить свободно, независимо и безопасно армянский народ един. Оставайтесь непоколебимыми в своей вере и живите с оптимизмом ежедневных больших и малых побед.

Мы должны мужественно противостоять всем постигшим нас бедам, чтобы Арцах жил духом арцахца, криками рождающихся детей, богатыми армянскими свидетельствами, историческими ценностями и вековыми святынями"

Его Святейшество также обратился к армянам, живущим в Армении и диаспоре:

"Арцах и защита прав армян Арцаха - это вопрос достоинства нашего народа. Это вопрос достоинства каждого армянина, независимо от того, где он живет - в Армении или в диаспоре. Наш народ Арцаха нуждается во всеобщем внимании и поддержке. Решение проблем арцахских армян является абсолютным приоритетом и не может быть подменено никакими другими заботами. Давайте осознаем, что Арцах - наша Родина, интересы Армении и Арцаха идентичны, и безопасность Арцаха неразрывно связана с безопасностью Армении".

Католикос направил патриаршую заповедь: "Мы несем нашему народу нашу патриаршую заповедь - отбросить всякое безразличие, быть более решительными и действенными, вместе стремиться к защите прав арцахских армян и содействовать свободной и независимой жизни Арцаха. Это борьба за сохранение нашей национальной идентичности".

Его Святейшество пожелал прочного и достойного мира в Армении и Арцахе.