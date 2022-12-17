Суббота, 17 Декабря 2022 15:28

АрмИнфо.Комиссар по вопросам прав человека и гуманитарной помощи Германии Луиз Амцберг призвала в кратчайшие сроки возобновить движение по Лачинскому коридору.

<Необходимо в кратчайшие сроки восстановить свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору. В противном случае возрастает риск серьезных гуманитарных последствий для гражданского населения Нагорного Карабаха. Диалог и мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией должны быть в центре внимания!>, - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Азербайджан уже шестой день продолжает удерживать закрытой Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи с также остальной частью Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Нагорного Карабаха оказались в статусе заложников