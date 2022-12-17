Суббота, 17 Декабря 2022 15:25

АрмИнфо. Арестован экс-глава управления разведки ВС Армении генерал-майор Араик Арутюнян, сообщили государственному информационному агентству Арменпресс в Генпрокуратуре РА.

Ранее прокуратура сообщала, что командир N-ской воинской части Минобороны, имея обязанность своевременно принимать решения по несению боевого дежурства, ставить задачи подчиненным и контролировать их выполнение, не допускать нарушений государственной границы, контактировать с линии, а также для исключения и пресечения возможности внезапного нападения противника, 15 апреля 2021 г., узнав, что требования изданного им от 5 апреля 2021 г. приказа еще не выполнены, не принял меры по обеспечению выполнения требований приказа.

В результате вооруженные силы Республики Армения были лишены возможности вовремя обнаружить и отразить внезапное нападение на РА, что повлекло тяжелые последствия: 12 мая 2021 года подразделения ВС Азербайджана на участках линии соприкосновения государственной границы, прилегающих к населенным пунктам Верхняя Шоржа, Кут и общине Норабак Гегаркуникской области, где из-за бездействия командующего воинской части, боевое дежурство не ставилось, беспрепятственно проникли в Гегаркуникскую область, развернули боевые позиции, установив контроль над суверенной территорией Армении.

По постановлению надзирающего прокурора от 13 декабря 2022 г. в отношении Араика Арутюняна было возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса РА, принятого 18 апреля 2003 г. (нарушение правил несения воинской обязанности или боевой службы, повлекшее тяжелые последствия).