Суббота, 17 Декабря 2022 14:45

АрмИнфо. Около трех десятков конгрессменов во главе с конгрессменом США Адамом Шиффом направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали его предпринять решительные шаги для обеспечения безопасности армянского населения Арцаха.

Как сообщает Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA) в письме говорится, что с 12 декабря Азербайджан закрыл Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром.

Последствия, как отмечается, были разрушительным для 120 тысяч армян: нарушено их право на свободное передвижение, нет доступа к дороге, по которому в Арцах поступает большая часть продовольствия, медикаментов, а также других товаров первой необходимости. Они отметили также, что Азербайджан прекратил подачу газа в Арцах, в результате чего десятки тысяч людей могут остались без отопления в зимний период.

<Если такая ситуация сохранится, гуманитарная катастрофа с потенциально трагическими последствиями станет неизбежной. Более того, действия Азербайджана являются прямым нарушением Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, включающей обязательство по обеспечению безопасного движения граждан, транспортных и грузовых автомобилей в обоих направлениях по дороге, известной как Лачинский коридор>, - говорится в сообщении. отметили конгрессмены.

Конгрессмены подчеркнули, что, несмотря на неоднократные призывы конгрессменов оказать столь необходимую США гуманитарную помощь народу Арцаха, американская администрация до сих пор не оказала адекватной помощи, что <сейчас, как никогда, делает актуальным решение администрации предпринять решительные действия>. <Мы призываем администрацию использовать все возможные инструменты для обеспечения безопасности народа Арцаха сейчас и в будущем, включая прекращение финансовой поддержки Азербайджана и введение санкций. Мы не можем допустить продолжения политики агрессии и угроз со стороны Азербайджана>, - заключили конгрессмены США.

Член Палаты представителей США, конгрессмен Кэтрин Кларк, в свою очередь, считает необходимым привлечь к ответственности Азербайджан, который уже 6 сутки закрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и всем миром. <Блокада Арцаха Азербайджаном - это назревающий гуманитарный кризис. Тысячи армянских жизней, особенно стариков и детей, окажутся в опасности, если не будет восстановлен доступ к еде, лекарствам и теплу. Мы должны помочь обеспечить мир и привлечь Азербайджан к ответственности>, - написал она в своем микроблоге в Твиттер.