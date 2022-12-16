Пятница, 16 Декабря 2022 22:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя генерального секретаря по общей безопасности, оборонной политике и кризисному реагированию Службы внешних связей Европейского Союза Шарля Фриза.

Премьер-министр подчеркнул важность визита Фриза в Ереван и подчеркнул положительную динамику сотрудничества Армения-ЕС. В частности, Пашинян особо отметил поддержку, оказываемую ЕС в деле эффективной реализации повестки происходящих в нашей стране демократических реформ.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся отношений Армении и Евросоюза, а также деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении на границе с Азербайджаном. Премьер- министр подчеркнул роль миссии ЕС в обеспечении безопасности и стабилизации ситуации.

Была также затронута ситуация в Лачинском коридоре, урегулирование армяно-азербайджанских отношений и другие вопросы.