Пятница, 16 Декабря 2022 22:22

АрмИнфо.Уже пятый день Азербайджан держит в блокаде 120-тысячное население Арцаха посредством <эмоциональной> и привлекающей внимание повестки, приправленной фальшивыми экологическими темами, тем самым ставя армян Арцаха перед угрозой гуманитарной катастрофы. С таким заявлением выступил глава Республики Арцах Араик Арутюнян.

В нем также говорится: <Народ Арцаха, как видите, не встал на колени и с достоинством преодолевает сегодняшние несовместимые с XXI веком и почти невообразимые для цивилизованного человека процессы, и вытекающие из них трудности, страдания и гуманитарные последствия. В связи с этим от имени народа Республики Арцах заявляю:

- Народ Арцаха является сторонником и защитником мира и стабильности в регионе, добрососедских отношений между народами.

- Народ Арцаха открыт для обсуждения любых вопросов, проблем, свободного диалога, готов построить и рассчитывает на конструктивные отношения на основе взаимного уважения прав.

- Считаем неприемлемым применение принуждения, демонстрации и угрозы применения силы и призываем к окончательному отказу от идеи выселения армян из Арцаха, являющейся причиной начала Арцахской освободительной борьбы и неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана. Только тогда воля к достижению мира будет оценена по достоинству, и мир будет искренним, реальным и осязаемым.

- Народ Арцаха принял решение противостоять посягательству на его права и с достоинством переносить причиненные нам физические лишения, тем самым нейтрализуя все возможные попытки навязать Матери-Армении уступки, условия, сдерживающие принятие решений.

- Выражаем благодарность Республике Армения и нашим соотечественникам в Диаспоре, которые делают заявления и информируют международное сообщество о преступлении, совершаемом в эти дни против граждан Республики Арцах, инициируют правовые процессы, просто поддерживают и укрепляют дух народа Арцаха.

- Выражаем благодарность российским миротворцам за верность своей миссии. Уже несколько дней миротворцы твердо и непоколебимо стоят рядом с народом Арцаха, не поддаваясь на провокации, демонстративные оскорбления и пренебрежительное отношение. Мы высоко ценим предпринятые миротворцами сознательные шаги по смягчению гуманитарных проблем нашего народа. Мы продолжим нашу борьбу и никогда не будем инструментом давления на Российскую Федерацию или нанесения ущерба ее репутации, поскольку уверены, что Российская Федерация обладает непоколебимой волей решать проблемы дипломатическим путем и путем диалога>.