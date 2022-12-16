Пятница, 16 Декабря 2022 17:40

АрмИнфо."Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке мыслей или целенаправленная задача по дискредитации образовательных учреждений.

Сегодня СМИ со ссылкой на одну из армянских газет сообщили, что новый министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян распорядилась запретить в школах все виды военно-патриотических занятий и учебно-воспитательных мероприятий.

СМИ отмечают, что Андреасян в бытность замминистра МОНКС дала указание вице-мэру Еревана и главным секретарям всех областных администраций РА избегать "милитаризации" школ. Газета отмечала, что фактически, в школах, помимо предмета "Начальная военная подготовка" (НВП), школьники больше не смогут участвовать в других военно-патриотических программах и курсах. Проще говоря, это означает отказ от сотрудничества с такими военными организациями, как "Военно-спортивный клуб Коммандос", программа "Зарк", "Покр Мгер" и др.

Позже, во всемирной паутине был растиражирован и подписанный Андерасян циркуляр, в котором, в качестве обоснования данного решения отмечается, что, принимая во внимание тот факт, что в 2017 году Армения присоединилась к декларации "Безопасные школы", цель которой избегать использования школ в военных целях, повысив степень защиты детей и образовательной сферы во время военных конфликтов.

"Страны, присоединившиеся к декларации, призываются воздерживаться от таких действий, которые будут препятствовать деятельности образовательного учреждения и обеспечить безопасную среду для учащихся. Учитывая вышеперечисленное, необходимо обеспечить положения декларации и воздерживаться от предоставления какого-либо помещения любой военизированной структуре", - говорится в тексте циркуляра.

После поднявшегося шума, в Министерстве с очень длинным названием, решили так сказать прояснить ситуацию и распространили опровержение. Однако у них это получилось не очень удачно. Как говорят классики "хотели как лучше, получилось как всегда".

Так, в МОНКС назвали слухами и дезинформацией сообщения о прекращении военно- патриотической подготовки в школах. Затем в Министерстве заверили, что международная декларация "Безопасные школы" не связана с военно-патриотической подготовкой.

При этом как бы это смешно не звучало, в Министерстве попытались оправдать своего руководителя, заверив, что в бытность министра она не подписывала подобный циркуляр. "После назначения Жанны Андреасян на должность министра циркулярное письмо о международной декларации "Безопасные школы" в общеобразовательные школы РА не направлялось. Кстати, министр не рассылает циркуляр в своем официальном качестве. Жанна Андреасян подписала письмо как заместитель министра, курирующий отрасль. Указанный циркуляр не имеет существенного отношения к проведению военно- патриотических учений", - говорится в сообщении МОНКС.

В этом ключе отмечается, что Республика Армения ратифицировала международную декларацию "Безопасные школы" еще в 2017 году, став 60-й страной, присоединившейся к этому международному гуманитарному документу, а сегодня таких государств уже 115.

"Соответствующее письмо было направлено в областные администрации, мэрию Еревана и школы, подведомственные Министерству образования и культуры, в связи с необходимостью обеспечения требований указанной декларации, а именно недопущения таргетирования образовательных учреждений.

Риск поражения образовательного учреждения возрастает при нахождении в непосредственной близости от него или на его территории военного объекта, который становится приоритетной целью при возможных военных действиях. Поэтому важнейшей гарантией обеспечения безопасности детей и работников образовательных учреждений является воздержание от размещения в этих учреждениях военных структур", - продолжили оправдываться в Минобразования РА. Данные пространные предложения вызывают недоумение, поскольку выше написанное не имеет ничего общего с армянскими общеобразовательными учреждениям, в которых никогда не размещались военные учреждения. Более того, в армянской среднестатистической школе, в классах по НВП в лучшем случае можно найти разве что ржавый учебный <Калашников> и пару постеров.

Затем, в Минобразования как-то плавно перешли к нашим горя соседям, попытавшись сменить тему и выразили озабоченность тем, что мол Азербайджан отказывается ратифицировать Декларацию о безопасных школах, тем самым подрывая усилия глобальной коалиции по защите сферы образования от целенаправленных атак во время вооруженных конфликтов. В этом ключе добавив, что во время 44-дневной войны Азербайджан также размещал свои базы рядом с учебными заведениями, чтобы в будущем сделать возможными обвинения в адрес армянской стороны.

После этого, в Минобразования вновь вернулись к "нашим баранам" и заверили, что по части развития знаний и навыков по направлению начальной военной подготовки в школах, то в этом плане последовательно предпринимаются необходимые шаги в рамках введения нового предметного стандарта. "В частности, с 2021 года организуются военно- спортивные лагеря, которые в связи с введением нового стандарта станут обязательными для старших классов всех школ с 2023-2024 учебного года", - добавили в МОНКС.

Примечательно, что после обретения Арменией независимости в армянских образовательных школах не только не было каких-либо военизированных учреждений, но даже школьники не проходили предмета "Начальная военная подготовка". Подобные предметы проводились лишь в приграничных районах Армении, да и то на фоне угроз, которые вызывали неразорвавшиеся взрывоопасные предметы после войны вокруг Нагорного Карабаха, и постоянного обстрела вражескими силами населения приграничья. Детей обучали элементарным навыкам обеспечения собственной безопасности.

Более того, Международный комитет красного креста содействовал приграничным общинам, восстанавливать в школах так называемые комнаты безопасности (saveroom), о по-простому убежищ. В армянских образовательных учреждениях предмет по начальной военной подготовке был восстановлен лишь в последние годы, на фоне угроз, исходящих от Азербайджана, и в связи с пониманием необходимости обучения школьников элементарным навыкам безопасности. Как правило, предмет в лучшем случае преподавали военные пенчионерые, а иногда и просто рядовые учителя в соответствии со школьной программой.

В этой связи формулировки в заявлении МОНКС о недопустимости размещения каких- либо военизированных структур на территории школ не только непонятны, но и вызывают недоумение. Поскольку подобного рода формулировки не только не имеют ничего общего с реальностью, но и создают благодатную почву для вражеских спекуляций.