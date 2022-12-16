Пятница, 16 Декабря 2022 17:18

АрмИнфо. Для Индии важно присутствие в Армении для своеобразного противодействия развивающимся взаимоотношениям Турции, Азербайджана и Пакистана. Подобное мнение высказывается в аналитическом материале, опубликованном на телеграмм-канале Рыбарь относительно военно- техническом сотрудничестве Армении и Индии.

В материале обращается внимание, что в начале декабря в Армении прошли несколько тайных встреч между индийской делегацией и армянскими властями.

"Основной темой переговоров было военно-техническое сотрудничество между странами: совместные учения, взаимное обучение военнослужащих, а также поставки и совместное производство вооружения.

На встречах были закреплены договорённости, заключённые ранее в октябре в ходе визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Нью-Дели", - отмечает источник, напоминая, что тогда армянское руководство закупило индийские РСЗО "Папика", ПТРК "Конкурс" и 80-мм минометы. Кроме того, на финальной стадии вопрос закупки индийских зенитно-ракетных комплексов "Акаш" и дронов-камикадзе индийского производства.

Отмечается, что инициатором сближения двух стран стал бывший посол Индии в Ереване Йогешвар Сангван, хорошо наладивший контакты с местным правительством за время работы в Армении.

Вместе с тем констатируется, что сотрудничество Индии и Армении значительно углубилось в последние годы в рамках реализации межгосударственных экономических проектов и общей геополитической ситуации.

"Во-первых, для Индии важно присутствие в Армении для своеобразного противодействия развивающимся взаимоотношениям Турции, Азербайджана и Пакистана.

Турки активно финансируют и вкладывают инвестиции в пакистанскую экономику. А в Кашмирском вопросе что Турция, что Азербайджан всегда поддерживали Пакистан. При этом власти в Исламабаде выступают на стороне азербайджанцев в разногласиях по Нагорному Карабаху.

Оказание помощи Армении и сохранение ее государственности позволит в какой-то степени сбалансировать силы на Южном Кавказе, особенно на фоне отвлечения России на украинские события", - говорится в аналитике.

Во-вторых, по убеждению автора публикации, индийские власти вместе с иранскими заинтересованы в создании международного транспортного коридора (МТК) "Персидский залив - Чёрное море", который свяжет Индию и Иран с Европой через Армению.

"Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 21 октября после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил о создании трехсторонней платформы "Иран - Армения - Индия" по реализации коридора.

Нынешние торговые пути в Европу идут либо через Суэцкий канал, либо через территории стран, с которыми у Индии сложные взаимоотношения, включая Китай, Пакистан и нестабильный Афганистан", - отмечается в аналитике.

В этом ключе подчеркивается, что МТК через Иран, Армению и Грузию позволит снизить время поставки товаров до Европы и зависимость от китайского "Шелкового пути" , ослабить влияние турок и нивелировать угрозу, исходящую от возможной прокладки так называемого Зангезурского коридора.

"Индийские власти увеличивают своё присутствие в Закавказье. Для Армении сотрудничество с официальным Нью-Дели позволит решить важный вопрос оснащения вооружённых сил и создаёт перспективу прокладки выгодного экономического коридора.

В условиях растущей напряжённости в регионе и желания турок и азербайджанцев поскорее решить вопрос с Арцахом для создания наземного коридора из Китая в Европу через Азербайджан и Турцию объединение Индии и Ирана выглядит наиболее логичным и взаимовыгодным вариантом противодействия тюркскому влиянию", - резюмировал автор публикации