Пятница, 16 Декабря 2022 17:16

АрмИнфо.Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по общей политики безопасности и обороны и кризисному реагированию Чарльз Фрайс прибыл в Ереван для политических консультаций с руководством Армении. Об этом сообщает делегация ЕС в РА.

"Его повестка охватит широкий спектр двусторонних тем между Европой и Арменией, таких как реализация CEPA (Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС), Мониторинговая миссия ЕС в Армении (EUMCAP) и усилия Евросоюза по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении представительства ЕС в Армении в Твиттер.