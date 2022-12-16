Пятница, 16 Декабря 2022 14:24

АрмИнфо. В Парламенте Армении на внеочередном заседании 16 декабря обсудили изменения в закон РА <О структуре и деятельности правительства> в целях создания Министерства внутренних дел и ликвидации Министерства чрезвычайных ситуаций.

Представляя законопроект, заместитель министра юстиции Армении Арпине Саркисян отметила, что в рамках представления проекта закона в 1 и 2 чтении были внесены определенные правки с целью усовершенствования законопроекта и исключения возможных технических неполадок. В качестве главных изменений замминистра отметила, что с функциональной базы Министерства внутренних дел была снята часть о разработке трудовой политики и политики в области миграции. В этой связи она отметила, что правительство нашло целесообразным оставить обязательства по разработке данной политики в данных сферах Министерству труда и социальных вопросов, а МВД будет просто содействовать в реализации различных процессов.

Саркисян добавила, что помимо всех ранее указанных преимуществ, создание МВД позволит иметь единый стандарт для управления стихийными кризисными ситуациями, не только в техническом плане, но и в контексте предоставления услуг. <За этим последуют еще важные законопроекты, которые завершат реформу. И полагаю, что в течение 2023 года мы сможем зарегистрировать положительные результаты>, - подчеркнула она.

Замминистра также сообщила, что государство будет последовательным в создании Полицейской гвардии, назначения командования которой будет также в полномочиях премьер-министра.

Напомним, что председатель Постоянной комиссии НС РА по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявлял, что МВД в Армении будет создано до конца текущего года.

Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что ключевым моментом предлагаемой реформы является не только сокращение числа министерств, а создание полиции и спасательной службы нового образца.

Напомним, что правительство Армении 24 ноября одобрило проект внесения изменений в закон <О структуре и деятельности правительства>, а также в 36 смежных законов в целях создания Министерства внутренних и ликвидации Министерства чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено, что в МВД войдут 3 крупные службы - Полиция, Служба спасения, а также Служба по миграции и гражданству. В связи с этим, Министерство охватит 5 основных функциональных сфер - общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, предупреждение и управление рисками бедствий, миграция и гражданство, управление госрезервами и гуманитарные вопросы.

В ведение создаваемого министерства перейдут ГНКО "Образовательный комплекс Полиции РА" и "Государственная академия кризисного управления". Руководителей подведомственных органов по представлению министра ВД назначает и освобождает от должности премьер-министр РА.

Напомним, что МВД в Армении существовало до 2003 года, после чего было преобразовано в полицию - орган при правительстве Армении.