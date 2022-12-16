Пятница, 16 Декабря 2022 11:00

АрмИнфо.«У меня хорошая новость - без каких-либо предусловий и уступок с нашей стороны, без проявления слабины с нашей стороны газоснабжение восстановлено. Хочу нас поздравить с победой», заявил в прямом эфире в Facebook госминистр Арцаха Рубен Варданян.

По его словам, в течение последних 4-х дней народ Арцаха показал, что не поддается панике, а его волю не сломать. «Возможно, в течение дня дорога (Лачинский коридор-ред.) будет открыта. Это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку совершили. Потому что они оказались под большим внешним и внутренним давлением», - сказал Варданян, поблагодарив всех тех, кто содействовал Арцаху в оказании этого давления, доведения информации до международного сообщества.

Госминистр Арцаха убежден, «соседи» не успокоятся и этим не ограничатся. «Мы должны быть готовы к подобному и изучить опыт 96-часовой блокады .. «…» Азербайджан получил хороший урок: волю Арцахца сломить невозможно», - сказал он.

Поблагодарив всех за выдержку и стойкость, за надлежащее исполнение своих обязательств, он указал и на то, что были случаи, когда люди пытались использовать кризисную ситуацию в своих интересах: повышать цены в аптеках, продать бензин «левым» путем, грубить сотрудницам кол-центра и сообщать дезинформацию. Они будут не только наказаны, но и удостоятся общественного порицания, отметил Варданян.

«Завтра в 15:00 мы проведем митинг в Степанакерте. Призываю всех принять участие, чтобы показать нашу силу и единство», - сказал госминистр Арцаха, признав, что есть много проблем, которые нуждаются в решении.

«Необходимо пройти длительный путь независимости, безопасности, развития. Но другого пути к победе нет, если мы не восстановим чувство справедливости. Мы победим, если вернем себе силу!», - сказал Варданян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском в результате очередной провокации «по экологическим причинам» перекрыла трассу Степанакерт-Горис, являющуюся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией и внешним миром. Армянские телеграмм-каналы идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. С вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Накануне они потребовали контроль со стороны МВД и Службы госбезопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.