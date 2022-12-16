Пятница, 16 Декабря 2022 10:53

АрмИнфо.В Минобороны Армении и в Армии обороны Арцаха опровергли дезинформацию азербайджанской стороны.

Так, в заявлении Армии обороны Арцаха подчеркивается, что МО Азербайджана второй раз за день распространяет дезинформацию о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня подразделениями АО, в частности, утверждая, что якобы открыв огонь по азербайджанским позициям в 20:10 15 декабря.

Вражескую дезинформацию опровергли и в МО Армении. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС РА якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской пограничной зоны, является очередной дезинформацией", - подчеркнули в Минобороны Армении.