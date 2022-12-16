Пятница, 16 Декабря 2022 10:33

АрмИнфо.Сенат США 13 декабря утвердил Кристину Квин послом США в Армении. Об этом говорится в заявлении посольства США в РА.

"Мы поздравляем посла Квин и ждем ее в Армении", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, что в июле текущего года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Кристины Квин на пост посла в Армении. Она сменит на этом посту Линн Трейси, которая уже командирована в Москву новым послам США в России.

Квин является карьерным дипломатом в ранге советника- посланника. Она работала заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина. Ранее Квин работал советником-посланником по экономическим вопросам в посольстве США в Париже, Франция, и советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд. И в Париже, и в Бангкоке она более года исполняла обязанности заместителя главы миссии. Она также работала советником по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне, в Совете национальной безопасности в Вашингтоне, в качестве директора по делам ЕС, Украины и Беларуси, была на дипломатической службе в посольстве США в Москве, в миссии США в ЕС в Брюсселе; и посольстве США в Маниле.